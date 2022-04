Via Verde: Recebeu e-mail para substituição de Identificador?

A Via Verde é o sistema de portagens eletrónicas usado em Portugal e uma das principais invenções nacionais. Criado pela Brisa na década de 1990, a Via Verde assenta em tecnologia baseada em radiofrequência sendo que a ideia de ter uma antena e um identificador foi totalmente inovadora na altura.

Se recebeu recentemente um e-mail para substituição de Identificador saiba o que tem de fazer.

A Via Verde é um sistema de portagem eletrónica utilizado em Portugal. Atualmente permite pagamentos em 18 concessões e subconcessões de autoestradas nacionais, incluindo as antigas SCUTS.

Com a chegada do novo ano, chegaram também novos preços na Via Verde que entram em vigor a 5 de janeiro de 2022. Se recebeu e-mail para substituição de Identificador fique desde já a saber que vai pagar mais.

Como proceder à substituição de um identificador da Via Verde?

O processo pode ser feito online e é simples. Para tal, o utilizador apenas tem de escolher a modalidade que pretende. Para quem apenas necessita do identificador para registar as passagens em autoestradas deve escolher a primeira opção que custa 5,75 euros.

No caso de pretender usar o identificador para pagamento de autoestradas e serviços, terá de escolher a opção mobilidade. Para os clientes ocasionais que querem utilizar vários serviços (mas que só pagam quando usam), a opção a escolher é a via Verde Mobilidade Leve.

Depois de escolher a modalidade, deve confirmar os dados.

No centro de mensagens do serviço podem também acompanhar o estado do processo.

A Via Verde disponibiliza um serviço online para que os condutores possam consultar toda a informação sobre o serviço. Dentro da área de clientes é possível aceder a um Centro de Mensagens, saber mais sobre o seu serviço (Saldo de Portagens/Pontos), obter movimentos e extratos, entre outras informações. Pode obter informações sobre a modalidade escolhida e a referência de pagamento associada, necessária para ativar ou alterar o cartão de débito para uso do identificador. Pode ver aqui.

Uma dica que deixamos é entrarem na página do serviço e verificarem quantos pontos têm. Os pontos valem vouchers de turismo e lazer. Tem ainda descontos nas áreas de serviço e na sua viatura: inspeção, manutenção, seguros e mais.

