Elon Musk está a pensar criar a sua própria rede social onde haja liberdade de expressão

Elon Musk já é uma personalidade bem conhecida por todos nós. E não é apenas por ser o dono da marca Tesla, pois o executivo de 50 anos, para além de desenvolver várias empresas e tecnologias populares, desde a Internet ao Espaço, é também famoso pela sua atitude irreverente e bastante carismática.

Recentemente, Musk revelou que está a pensar seriamente em criar a sua própria plataforma de redes sociais.

Elon Musk pode criar uma nova rede social

De acordo com as informações mais recentes, o CEO da Tesla está a pensar seriamente no desenvolvimento de uma nova plataforma no setor das redes sociais. A informação foi avançada pelo próprio Elon Musk através de uma publicação na sua conta oficial da rede social Twitter feita neste sábado (27).

A revelação aconteceu no seguimento de uma resposta dada pelo executivo a um utilizador do Twitter, o qual questionou Musk sobre se este consideraria a construção de uma rede social que consistisse num sistema de código aberto e desse prioridade à liberdade de expressão com o mínimo de publicidade. E à questão, o dono da Tesla respondeu então que estava a pensar seriamente nisso.

O tweet acontece apenas um dia depois de Elon Musk ter publicado uma questão no Twitter onde perguntou aos utilizadores se eles acreditavam que aquela rede social respeita o princípio da liberdade de expressão, sendo que mais de 70% dos participantes responderam que "não". O executivo frisou que as consequências da pesquisa eram importantes e pediu que as pessoas votassem cuidadosamente.

Caso Elon Musk decida mesmo avançar com o desenvolvimento de uma nova rede social, não só será mais um projeto com a assinatura do CEO na área tecnológica, como também a plataforma se vai juntar assim a um catálogo já bem recheado existente neste setor.