Trabalhador da Samsung tentou roubar documentos sobre a tecnologia de fundição

A indústria de chips está cada vez mais aliciante para as empresas, sendo que muitas delas já estão mesmo a alargar a sua capacidade e a investir na construção de mais fábricas em vários pontos do mundo.

Mas a notícia recente relacionada com este assunto acaba por ser insólita e preocupante, uma vez que um funcionário da Samsung tentou roubar documentos com informações confidenciais relacionadas com a tecnologia de fundição.

Trabalhador da Samsung tentou roubar documentos da fundição

Segundo as informações agora reveladas, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul está a investigar a situação de um funcionário da Samsung que foi apanhado a tentar roubar e divulgar documentos com informações confidenciais relacionadas com a tecnologia de fundição da empresa.

Devido à gravidade da situação, o caso foi então entregue ao NIS, sendo que a parte ainda mais importante é saber quem estará eventualmente por detrás desta tentativa de roubo e que terá pago uma quantia milionária para aceder às informações fulcrais sobre os processo de fabrico da Samsung Foundry.

De acordo com o jornal local Business Korea, o Serviço de Inteligência iniciou uma investigação para descobrir factos sobre a suposta "tentativa de divulgação de tecnologia" da Samsung. O jornal adianta que o funcionário trabalha no departamento de fundição no setor Devices Solutions da marca sul-coreana. E tendo a consciência de que mais de 60% dos lucros da marca vêm da parte dos semicondutores, não admira que as informações confidenciais seja aliciantes.

Os detalhes indicam que foi relativamente fácil a tentativa de roubo, uma vez que o trabalhador estava a trabalhar a partir da sua casa. Este acesso foi descoberto através de um sistema de registo de acesso a documentos designado EDM, ou seja Electronic Documents Management. Assim, o trabalhador terá deixado algum rasto digital.

O funcionário é então "suspeito de aceder, visualizar e filmar informações confidenciais da empresa, incluindo vários documentos eletrónicos relacionados com semicondutores, enquanto trabalhava em casa". A Samsung contactou logo de imediato o NIS e relatou a situação em conformidade com a Lei de Tecnologia de Proteção Industrial da Coreia do Sul.