Dica: Saiba como limpar as pesquisas que fez na app Google do Android?

A Google tem procurado dar aos utilizadores dos seus serviços e das suas apps o controlo sobre os seus dados. Para além de poderem consultar o que está recolhido, dá a liberdade de gerir esta informação dos utilizadores.

Assim, foi natural a chegada de uma nova opção na app Google do Android. Esta passou a ter uma opção para eliminar as pesquisas realizadas nos últimos 15 minutos. Veja como pode usar esta nova opção.

Usada por muitos utilizadores do Android, a app Google dá aos utilizadores o acesso a um conjunto elevado de informação. Este é para muitos a porta de entrada para a Internet, tal como acontece com a página principal do motor de pesquisa.

Para além da informação sobre notícias, o utilizador do Android pode pesquisar diretamente nesta interface e assim consultar o que pretende. Tudo está disponível e pode ser partilhado, consultado ou até copiado para outras apps.

Para usar a nova opção, o utilizador só precisa de abrir o menu da app Google. Carreguem então na imagem do avatar do utilizador e este vai abrir. Aqui dentro, vão encontrar a nova opção para apagar as pesquisas dos últimos 15 minutos.

Podem usar esta funcionalidade sempre que procurarem informação de outras pessoas ou a quiserem manter escondida. Com esta limpeza, não poderá ser consultada mais tarde pelo utilizador ou por outro qualquer que tenha acesso ao smartphone e a esta app da Google.

Após esta escolha, o utilizador não precisa de realizar mais nenhuma ação no smartphone. É apresentada uma mensagem de sucesso, indicando que nos minutos seguintes a informação recolhida será eliminada dos servidores da gigante das pesquisas.

Quem usa o Android certamente irá apreciar esta novidade. As pesquisas, sejam elas quais forem, vão desaparecer e deixar de estar armazenadas. Resta apenas continuar a usar a app, com a garantia de que a qualquer momento podem eliminar o que não querem guardar no smartphone ou nos servidores da Google.