Kaspersky colocada na lista de ameaças de segurança graves nos EUA

Existe uma sensação geral que muito do que as empresas da Rússia oferecem poderá estar comprometido. O país tem mudado as suas regras e as suas leis para se adaptar às sanções que foram aplicadas de forma global.

Uma das medidas mais recentes veio dos EUA, que colocaram a conhecida empresa de software de segurança Kaspersky numa lista onde nenhuma quer estar. Passaram a considerar a criadora do antivírus como sendo uma ameaça de segurança grave para o país.

Lista de segurança onde não querem estar

Esta é uma lista bem conhecida pois tem sido falada e usada para fazer pressão nos últimos anos. É onde várias empresas associadas à China foram colocadas, impedindo o acesso a muita da tecnologia e, principalmente ao mercado dos EUA.

A mais recente empresa a ser incorporada nesta lista da FCC foi a empresa Kaspersky, oriunda da Rússia, tendo sido marcada como "um risco inaceitável para a segurança dos EUA". Esta é a primeira empresa deste país a constar desta lista que bloqueia de forma quase total a sua ação nos EUA.

Kaspersky foi vetada para ser usada nos EUA

Ao ser incorporada nesta lista, a Kaspersky fica numa posição muito desconfortável junto das empresas e outras entidades dos EUA. Estas deixam de poder usar subsídios e outras ajudas para comprar este software de segurança.

Esta não é a primeira vez que a empresa tem problemas com a segurança nos EUA. Em 2017 terá sido usada para que o governo da Rússia conseguisse roubar documentos da NSA, algo que foi desde sempre rejeitado. Ainda assim, foram banidos das entidades governamentais dos EUA.

Situação que vem do conflito da Rússia e da Ucrânia

Naturalmente que a Kaspersky já reagiu a esta nova posição do governo dos EUA. Alegam que a decisão da FCC foi tomada de forma rápida demais e baseada em pressupostos políticos associados ao conflito na Ucrânia. A empresa está disposta a trabalhar com o governo dos EUA para ultrapassar os receios identificados.

Esta tem sido uma das empresas da Rússia que mais tem estado em destaque. Muitos alegam que estaria pronta para ajudar o governo do seu país no conflito contra a Ucrânia, algo que tem sido repetidamente rejeitado e negado pela Kaspersky.