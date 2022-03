Com os novo PowerToys a Microsoft quis abrir uma porta única para os programadores e até para os utilizadores. Deu a estes últimos ferramentas únicas que podem explorar e usar no Windows, elevando ainda mais este sistema operativo.

Claro que esta integração tem pontos positivos e negativos, em especial quando surgem problemas. É precisamente isso que acontece agora com o Outlook da Microsoft, que ficou sem a pré-visualização de PDFs.

A integração de softwre dentro do Windows é algo que muitos querem e esperam. De forma transparente estas apps conseguem comunicar entre si e dar ao utilizador acesso a informação que está espalhada por vários locais do sistema.

Os PowerToys fazem parte desta integração, mas infelizmente parece agora estar a trazer problemas que não eram esperados. A Microsoft reconheceu esta falha e não tem de momento uma solução para ser aplicada sem a perda de funcionalidades.

Do que é revelado num documento de suporte da Microsoft, os PowerToys podem ser os culpados de problemas no Outlook. Todos os que não conseguem ver ficheiros PDDs neste cliente de email podem culpar estas apps de ajuda ao utilizador do Windows.

Para ultrapassar a mensagens que não existe uma app para pré-visualizar os ficheiros PDFs, a recomendação é desativar esta opção nos PowerToys. Basta abrir a área de suplementos do Explorador de Ficheiros e desativar a opção associada à pré-visualização de PDFs.

Claro que tudo pode ter uma origem diferente no Windows. Se o próprio leitor de PDFs não estiver instalado, esta será uma mensagem bem verdadeira. A Microsoft recomenda assim que vejam se o Adobe está instalado e a ser usado pelo Windows 11.

Não é certamente uma situação normal e que pode colocar e cheque os PowerToys. Ainda assim, é algo simples de contornar este problema e manter tudo o que nos habituámos já a usar no dia a dia. Quanto ao Outlook, a solução traz também a solução para este problema de muitos.