Seja em que plataforma for, o Spotify tem tentado dar aos utilizadores uma interface simples e rápida de usar. Tanto no Android como no iOS, esta é uma app que é muito usada no automóvel, para ajudar os condutores.

Naturalmente que as novidades são sempre bem-vindas e agora isso está novamente a acontecer. O Spotify recebeu uma nova interface para usar com o carro, libertando o utilizador de complicações e tornando mais simples a sua utilização.

Ao longo do tempo o Spotify tem testado e adotado alterações à sua interface, sempre com a vontade de a tornar ainda melhor e mais simples de usar. Não procura esta mudança apenas para os utilizadores normais, mas foca-se também em utilizações muito próprias.

Foi assim que surgiu a adaptação deste serviço à utilização num carro, para minimizar a interação. Querem que os condutores se foquem apenas na estrada e não tenham de estar sempre a usar o smartphone. Assim, esta nova alteração encaixa-se de forma perfeita.

Como se pode ver pelas imagens, o utilizador poderá a qualquer momento ativar este novo modo, para ter a interface ajustada. Este botão surge com o detetar que o utilizador está num carro, altura em que é potenciada a sua utilização.

Outra melhoria, mas que terá de ser generalizada, é a chegada do assistente do Spotify. Com o conhecido botão de pesquisa abrem a porta às perguntas e aos pedidos que podem colocar a música pretendida a tocar rapidamente ou alternar entre as escolhas.

A própria interface de controlo do Spotify fica mais simples, eliminando todos os elementos desnecessários. Foca-se no essencial e dá aos utilizadores os controlos mínimos necessários para ser usado o Spotify no carro.

Esta novidade tinha já sido vista há algum tempo, em testes mais fechados. Agora parece estar a ser alargada a muitos mais utilizadores, procurando tornar-se mais universal e acessível a todos os que usarem o Spotify no carro para ouvir a sua música no smartphone.