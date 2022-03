A Google está constantemente a tentar melhorar a sua pesquisa e a forma como esta se integra no Android ou nos seus serviços e apps. A prova disso veio na I/O de 2021, quando revelou que iria permitir aos utilizadores eliminar as suas últimas pesquisas.

Se deu na altura esta funcionalidade de imediato aos utilizadores do iOS, agora parece estar a abrir ainda mais o leque. É a vez do Android ter acesso a esta funcionalidade e permitir aos utilizadores controlarem as suas pesquisas.

Uma das maiores funcionalidades da Google é mesmo a sua pesquisa e os resultados que nos permitem navegar na Internet. Foi por aqui a sua origem e é ainda esta que lhe garante parte dos seus lucros e uma integração única com os seus serviços.

É assim natural que surjam muitas novidades, como as que apresentou no ano passado na I/O. Estas mostraram como podem integrar os seus sistemas e a sua pesquisa, para dar ainda mais aos utilizadores, principalmente dos sistemas operativos móveis.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!



