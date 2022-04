Com o trabalho cada vez mais remoto, é importante ter em casa boas condições e uma cadeira confortável fará toda a diferença na sua saúde. Muitas vezes, as dores nas costas, nas pernas e até mesmo as dores de cabeça, podem estar relacionadas com a má postura corporal ao longo do dia.

Hoje trazemos a sugestão de duas cadeiras ergonómicas por menos de 80 €.

Cadeiras ergonómicas para o seu escritório em casa

Trabalhar em frente ao computador durante horas não pode ser feito numa cadeira qualquer, tal como não podes ser feito numa mesa qualquer. O espaço para trabalhar tem que ser confortável para que as dores no corpo tirem o foco daquilo que realmente interessa. A produtividade, o bom-humor e a própria saúde do trabalhador só têm a ganhar com um espaço onde o conforto é primordial.

Ter uma boa cadeira com regulação em altura, regulação nas costas, um bom apoio para os braços, são alguns dos fatores a considerar no momento da escolha.

As sugestões que hoje trazemos diferem essencialmente na inclusão ou não de suporte para a cabeça, sendo que ambas as cadeiras ergonómicas apresentam uma robustez suficiente para suportar até 136 kg.

Têm um sistema de 5 rodas, o material base é metal solido e o tecido é em nylon para uma maior durabilidade, têm espuma de memória e o assento é respirável.

A altura da cadeira sem apoio da cabeça pode ser ajustada de 93 cm a 103 cm, através da alavanca de elevação, os apoios dos braços podem ser retraídos a 90º e as costas também podem ser reclinadas conforme as preferências de cada pessoa.

Já a cadeira com apoio tem ajuste em altura de 113 cm a 122 cm, depois o apoio de cabeça e de braços é ajustável também, bem como as costas.

A cadeira ergonómica sem apoio de cabeça está disponível por 57,65 € e a cadeira com apoio de cabeça custa 75,99 €, com portes gratuitos e já com as taxas incluídas.

Cadeira ergonómica

Cadeira ergonómica com apoio de cabeça