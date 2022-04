WhatsApp para iOS: a luta contra a partilha de informação falsa continua

A desinformação e a partilha de notícias falsas é um grande desafios dos nossos dias. Os grandes temas de debate mundial têm sofrido com isso e os grupos com ideias extremistas têm crescido à custa da propagação deste tipo de notícias. As redes sociais vão fazendo muito pouco para o travar, ainda que tentem mostrar o contrário. No caso do WhatsApp, há muito que se testa o limite da partilha de informação falsa, mas os desenvolvimentos têm sido lentos.

Em breve, para iOS irão chegar recursos alargados a todos os utilizadores.

A disseminação de informações falsas tem crescido e ouve-se falar mais sempre que há um grande tema de debate a grande escala. Aconteceu com as eleições norte-americanas e brasileiras, depois com a COVID-19 e agora estamos a vê-las surgir em pleno cenário de guerra.

As redes sociais são uma das vias de propagação mais eficazes com a ajuda dos grupos que se vão criando nos diversos serviços de mensagens, incluindo o WhatsApp.

Ao longo do tempo temos visto estas empresas a mostrarem-se muito preocupadas com tal realidade, mas efetivamente as ações mantém-se muito limitadas.

O WhatsApp, por exemplo, tem em testes há mais de 3 anos a limitação do encaminhamento de mensagens. Mas só agora parece que tal funcionalidade vai chegar de forma massificada.

WhatsApp para iOS terá limite de encaminhamento de mensagens

O recurso para iOS estava limitado a utilizadores no Brasil. A funcionalidade está agora em fase beta e não deverá tardar até chegar ao mercado global.

De acordo com o WABetaInfo, esse limite de encaminhamento já está disponível na versão beta 22.7.0.76 do WhatsApp para iOS. Como se pode ver na imagem, a app começará a limitar a capacidade de reencaminhar mensagens encaminhadas para evitar spam e desinformação.

O recurso será, no entanto, aplicado apenas a mensagens já encaminhadas. Se o utilizador for o autor da mensagem, poderá enviá-la para todos que desejar. Assim, os utilizadores do WhatsApp só poderão encaminhar uma mensagem encaminhada de cada vez.

No Brasil, a app também diferencia uma mensagem encaminhada uma vez de uma mensagem encaminhada várias vezes – a primeira pode ser partilhada com até cinco conversas, enquanto a segunda só pode ser encaminhada uma vez.