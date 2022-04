Steam Deck já tem mais de 2.000 jogos verificados ou compatíveis

Se está a pensar uma nova consola de videojogos, a Steam Deck pode ser uma boa opção. O novo equipamento da Valve chegou no final de fevereiro e tem sido uma boa surpresa para quem já a tem em mãos.

E se está preocupado com o que poderá jogar, fique descansado, pois a Steam Deck já conta atualmente com mais de 2.000 jogos que são verificados ou compatíveis com a plataforma.

Steam Deck tem já mais de 2.000 jogos para jogar

Antes da consola ter sido lançada, várias das informações que chegavam pelas mãos da Valve davam conta de que o equipamento seria uma boa opção para os jogadores. Para além das atualizações prometidas, a quantidade de jogos que o jogador poderia ter à disposição, com qualidade, também era aliciante. E em pouco mais de um mês desde que foi lançada, a consola tem realmente surpreendido.

Neste sentido, a oferta de jogos para a Steam Deck tem aumentado. E de acordo com as novas informações, a consola da Valve conta atualmente já com uma lista de mais de 2.000 jogos verificados ou compatíveis com a sua plataforma.

O anúncio deste novo marco foi revelado na conta oficial do Twitter da própria Steam Deck. Na publicação, a empresa da Steam salienta que mais desses 2.000 jogos são mesmo verificados, ou seja, são conteúdos que foram otimizados para a consola, o que lhes garante um melhor desempenho do que os jogos que são “apenas” jogáveis e compatíveis. Estes últimos por vezes precisam de alguma configuração ao nível gráfico para serem executados com uma boa prestação na Steam Deck.

Da lista dos novos jogos em que se pode aventurar na consola da Valve faz parte o popular The Witcher 3: Wild Hunt da criadora polaca CD Projekt RED.

A lista de jogos irá certamente aumentar ainda mais nos próximos meses, numa altura em que a Steam Deck já recebeu suporte para o Windows 10 e para o Windows 11. Além disso também já suporta a Xbox Cloud Gaming.