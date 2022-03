Xbox Cloud Gaming já chegou oficialmente à consola Steam Deck

Tal como prometido, depois do lançamento oficial da Steam Deck, a Valve tem trazido muitas outras novidades à sua mais recente consola de videojogos.

Agora também o serviço Xbox Cloud Gaming está disponível oficialmente para o equipamento gaming da empresa da Steam.

Xbox Cloud Gaming já chegou à Steam Deck

Depois de ter fornecido os drivers necessários para a instalação do sistema operativo Windows 10, agora a Valve também disponibilizou oficialmente o serviço Xbox Cloud Gaming da Microsoft para a sua nova consola Steam Deck.

Assim, menos de um mês após a chegada do equipamento às mãos dos jogadores, que aconteceu a 25 de fevereiro, já os mesmos podem usufruir da compatibilidade com o Xbox Cloud Gaming. E para aceder ao serviço de streaming de jogos da empresa de Redmond, os utilizadores devem utilizar o browser Microsoft Edge, disponível no próprio sistema operativo Steam OS da consola.

A novidade foi divulgada através da conta oficial do Twitter de Catherine Gluckstein, diretora de Estratégia e Produtos do Xbox Cloud Gaming. Na publicação, a executiva destaca o trabalho realizado em conjunto com a equipa da Valve, de forma a que a plataforma de streaming fosse então disponibilizada na consola através do Edge.

Gluckstein partilhou ainda um link que redireciona para o Reddit, onde é possível ver uma publicação que explica passo a passo o que precisa para instalar o Microsoft Edge no sistema da Steam Deck. Para além disso, foi também disponibilizada uma informação na página de suporte da Microsoft a ensinar a instalar o Edge e a usar o Xbox Cloud Gaming.

Ainda em estado Beta, mas os jogadores com a consola da Valve conseguem agora jogar os títulos do xCloud diretamente no Microsoft Edge.

