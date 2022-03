Cada vez mais os carros, e em especial os elétricos, são construídos de forma a poderem ser atualizados remotamente. De forma simples e rápida, novas funcionalidades ou correções de problemas são enviado e aplicados de forma transparente.

A GM queria usar esta funcionalidade no seu novo Hummer EV, mas parece estar impedida de o fazer. É apenas uma falha no software das luzes traseiras, mas requer o regresso destes carros à fábrica para serem corrigido.

Mesmo não sendo algo normal, as falhas nos carros mais modernos podem muitas vezes ser resolvidas de forma remota. Uma simples atualização de software traz as soluções e limita os problemas, que dispensam assim a presença destes carros nas oficinas.

Esperava-se que uma simples falha nas luzes traseiras do novo Hummer EV pudesse ser resolvida desta forma simples. Uma atualização via Internet e poucos minutos depois a falha identificada estaria resolvida, provavelmente sem o utilizador ter noção disso.

A General Motors decidiu que determinados veículos GMC Hummer EV do ano 2022 não estão em conformidade com a Norma Federal de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS) No. 108. Lâmpadas, dispositivos refletores e equipamentos associados.

Nestes veículos, o software embutido nas luzes traseiras pode fazer com que uma ou ambas as luzes traseiras (a) fiquem inoperantes ou (b) permaneçam total ou parcialmente iluminadas. Se a luz traseira estiver inoperante, todas as funções da lanterna traseira (luz de travagem, pisca-pisca, luz de marcha atrás, marcador lateral e luz traseira) serão desativadas. Se uma luz traseira permanecer total ou parcialmente iluminada, algumas ou todas essas funções da luz traseira permanecerão ligadas o tempo todo, mesmo após o veículo ser desligado.