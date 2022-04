Relatório Internacional: Vendas de telemóveis 5G ultrapassou os 4G

A tecnologia 5G está a conquistar utilizadores de todo o mundo. Um relatório internacional revela que a venda de equipamentos preparados para esta nova conectividade ultrapassou o 4G no início deste ano.

E você, já comprou um smartphone com suporte para redes 5G?

Vendas de smartphones 5G atingiu os 51% em janeiro de 2022

O 5G veio para ficar e os utilizadores estão a ficar munidos de equipamentos com suporte para esta "nova" tecnologia de comunicação. De acordo com o relatório CounterPoint avançado pelo site Gadgets360, a venda de telemóveis 5G ultrapassou o 4G no início do ano. A China foi o mercado responsável por esta evolução, com uma penetração do 5G de 85% no mercado nacional. Seguem-se as regiões da América do Norte e Europa Ocidental, com o 5G a entrar em 73% e 76% dos seus mercados, respetivamente.

A nível mundial, as vendas de smartphones 5G atingiu os 51% em janeiro de 2022, ultrapassando os equipamentos 4G pela primeira vez.

O grande crescimento na China, avança o relatório, deve-se ao apoio das empresas de telecomunicações no país, e à oferta de equipamentos 5G a preços acessíveis. Já na Europa Ocidental e América do Norte, o iPhone 12, e posteriormente o iPhone 13, são os grandes responsáveis pela dinâmica evolutiva.

O mesmo relatório prevê que a fatia norte-americana e europeia continue a ter uma fatia cada vez maior, com a renovação do ciclo de substituição entre utilizadores de iPhones, de cerca de 4 anos.

As regiões do Pacífico Asiático, Médio Oriente e América Latina deverão seguir a tendência num futuro próximo, com a eventual disponibilidade de equipamentos 5G de gama média-baixa (abaixo do limiar dos 150€), adianta o documento.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permite dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

