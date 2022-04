Epic Games angaria $144 milhões para as vítimas da guerra na Ucrânia

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, temos conhecido uma onda de solidariedade proveniente dos governos, dos cidadãos e de grandes empresas. Agora, foi a vez da Epic Games, a criadora do Fortnite, angariar 144 milhões de dólares.

A quantia servirá para ajudar as vítimas da guerra.

A Epic Games revelou ter angariado 144 milhões de dólares, em conjunto com a Xbox da Microsoft, para contribuir para os esforços humanitários que têm em vista ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia. A empresa anunciou, no dia 21 de março, que iria doar todas as receitas resultantes da venda do jogo, no período de duas semanas. Além disso, a Microsoft também se comprometeu a doar as receitas líquidas obtidas através da venda do Fortnite na sua loja.

Juntamente com a comunidade do Fortnite e a Xbox, angariámos 144 milhões de dólares para ajuda direta à Unicef, UN World Food Program, United Nations High Commissioner for Refugees, e World Central Kitchen, em apoio dos seus esforços de ajuda humanitária às pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia.

Lê-se numa publicação feita pela Epic Games, que também agradeceu a todos aqueles que contribuíram.

Conforme vimos aqui, a Epic Games precisou de apenas um dia para angariar 36 milhões de dólares para ajuda humanitária na Ucrânia. Agora, duas semanas depois, o valor quadruplicou e seguirá para as organizações que garantem o apoio necessário.

A Epic Games não foi a única gigante a agir relativamente à guerra na Ucrânia. Muito pelo contrário, temos conhecido iniciativas a serem levadas a cabo por muitas empresas. Exemplo disso é a Humble Bundle que, segundo a BBC News, já angariou mais de 20 milhões de dólares para a Ucrânia.

Leia também: