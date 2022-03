Epic Games e Microsoft vão doar as receitas de Fortnite para ajuda humanitária da Ucrânia

Para além das várias sanções à Rússia e aos seus produtos e sistemas, muitas marcas também se empenharam em fazer a doação de montantes vários para a ajuda ao país invadido e para os milhares de refugiados que estão a fugir da guerra.

Assim, agora a Epic Games e a Microsoft anunciaram que vão doar as receitas do popular jogo Fortnite a fundos de ajuda humanitária para a Ucrânia.

Receitas de Fortnite vão ajudar a Ucrânia

De acordo com as mais recentes informações reveladas, a criadora de jogos Epic Games vai doar toda a receita de Fortnite, conseguida entre os dias 20 de março e 3 de abril, para organizações e fundos de ajuda humanitária que estão a atuar na Ucrânia. O anúncio foi feito neste domingo (20) no site oficial da empresa.

Para além da Epic, também a Microsoft se vai juntar a esta iniciativa, através da doação as receitas líquidas obtidas através das vendas do Fortnite na loja Microsoft Store da Xbox.

Na publicação, a criadora indica que:

A Epic compromete-se que todos os rendimentos do Fortnite de 20 de março de 2022 a 3 de abril de 2022 serão doados para ajuda humanitária de pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia. A Xbox também se está a juntar a nós nesse esforço e está a reservar os seus lucros líquidos do Fortnite durante esse período, para que possamos obter mais ajuda para o povo da Ucrânia.

A empresa revela também as organizações que está a ajudar, mas ainda serão adicionadas outras, as quais estão no terreno a providenciar ajuda de emergência, como apoio à saúde, alimentos, água potável, bens essenciais, apoio jurídico e outros suportes.

Também a página oficial do Fortnite na rede social Twitter divulgou esta ação de solidariedade para com o povo ucraniano.

Certamente que esta será uma boa ajuda, numa altura em que a guerra da Rússia contra a Ucrânia parece ter ainda muitos dias e noites para durar.