Fortnite já angariou 36 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia

O mundo inteiro está praticamente todo unido na ajuda à Ucrânia, ao condenar de várias formas possíveis a Rússia pela sua conduta. Seja a bloquear diversos serviços e produtos ao país de Putin, ou a recolher donativos, toda a ajuda é preciosa neste momento em que o presidente russo não parece ceder perante nada.

Recentemente informámos que a Epic Games e a Microsoft iriam usar as receitas do jogo Fortnite para ajudar o povo ucraniano. E as mais recentes notícias indicam que o título já conseguiu angariar 36 milhões de dólares para esse ato de solidariedade humanitária.

A promessa foi feita e parece estar a ser rigorosamente cumprida. A Epic Games anunciou oficialmente que as receitas conseguidas pelo jogo Fortnite durante duas semanas, de 20 de março a 3 de abril, iriam reverter na totalidade para a ajuda humanitária a favor da Ucrânia.

Pois bem, apenas um dia se passou e o popular jogo já conseguiu angariar 36 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de euros. Esta informação foi revelada pelo próprio Fortnite, na sua conta oficial da rede social Twitter:

Tal como já referimos, o montante será doado para várias organizações de ajuda humanitária a atuar no terreno ucraniano e com refugiados do país, como a Unicef, Direct Relief, The UN Refugee Agency e a World Food Programme.

Para além da Epic Games, também a Microsoft se juntou à iniciativa, através da doação as receitas líquidas obtidas das vendas do Fortnite na loja Microsoft Store da Xbox, igualmente ao longo dessas duas semanas.

E com o lançamento da nova temporada do jogo, designada "Resistance", certamente que os lucros serão ainda maiores neste período, uma vez que os jogadores vão comprar vários itens novos.