Descoberto sistema de mineração com cerca de 160 de gráficas Nvidia RTX A4000 no Vietname

Ultimamente têm sido menores as notícias reveladas sobre a mineração de criptomoedas. Mas esta é uma prática que continua ainda bem ativa e, volta e meia, há informações que comprovam isso mesmo.

Recentemente descobriu-se no Vietname um grande sistema de mineração das moedas digitais cujas operações eram realizadas através de mais de uma centena de placas gráficas Nvidia RTX A4000, destinadas ao setor profissional.

Cerca de 160 de Nvidia RTX A4000 mineravam no Vietname

Embora sejam descobertos com menos regularidade, os sistemas de mineração de criptomoedas continuam a ser uma atividade a que muitos utilizadores se dedicam, seja nas suas casas com alguns equipamentos, ou em grandes dimensões.

E parece que no Vietname esta prática é ainda bastante lucrativa. Isto porque recentemente foi descoberto um mega sistema de mineração numa loja designada "Nyugen Cong PC" com mais de uma centena de unidades da placa gráfica profissional RTX A4000 da Nvidia.

Tal acontece porque, como noticiámos no ano passado, muitas lojas e cibercafés asiáticos transformaram-se em autênticas instalações de extração das moedas digitais. E os donos das lojas de tecnologia têm a vantagem de já contar com vários equipamentos, sobretudo placas gráficas que, supostamente, seriam para venda ao público.

Como consequência, os gamers vietnamitas, assim como os de outras regiões, têm tido várias dificuldades para encontrar stock de GPUs e, além disso, a preços aceitáveis.

As placas gráficas deste sistema no Vietname são então as profissionais Nvidia RTX A4000 que trazem consigo o chip GA104. E através das imagens vemos cerca de 20 rigs, cada um com 8 unidades desta GPU o que, fazendo as contas, são cerca de 160 as gráficas que compõem este sistema de mineração de criptomoedas.

Cada um destes 20 sistemas é capaz de oferecer uma taxa de hash Ethereum de 5XX MH/s, o que os torna mais rápidos e baratos do que a GeForce RTX 3070 Ti, para uso doméstico.

Leia também: