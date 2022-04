AMD compra a empresa de cloud computing Pensando, por 1,9 mil milhões de dólares

A AMD continua a surpreender com a sua estratégia de negócio que se deixa ver pelas ações e decisões mais recentes. E não estamos só a falar nos produtos cada vez mais poderosos que a empresa tem lançado, mas também das aquisições que a deixam mais bem preparada para lidar com a forte concorrência, sobretudo no setor dos processadores e das placas gráficas.

Neste sentido, a marca de Lisa Su anunciou nesta segunda-feira que comprou a empresa de cloud computing Pensando, por um valor de 1,9 mil milhões de dólares.

AMD compra a empresa Pensando

A AMD anunciou ontem, dia 4 de abril, que comprou a empresa de cloud computing e sistemas de processamento distribuído Pensando. Esta aquisição custou um total de 1,9 mil milhões de dólares à empresa de chips, cerca de 1,73 mil milhões de euros.

A compra vai trazer diversas vantagens à empresa liderada por Lisa Su, nomeadamente no que respeita ao fortalecimento da sua linha de processadores profissionais para servidores EPYC, assim como no segmento da nuvem. Desta forma, esperam-se várias novidades e um incremento da qualidade da oferta da marca no setor dos data centers, servidores e cloud computing.

Se por um lado a linha de processadores EPYC já está integrada em grandes empresas, como os servidores da Netflix, a norte-americana Pensando disponibiliza os seus serviços em diversas plataformas de computação na nuvem para várias grandes marcas, como a IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud e ainda a Goldman Sachs.

No anúncio, a CEO da AMD diz que:

Todos os maiores clientes de cloud e OEM adotaram os processadores EPYC para acelerar a capacidade dos seus data centers. Hoje, com a compra da Pensando, adicionamos um líder de plataforma de sistema de processamento distribuído ao nosso portfólio de CPU, GPU, FPGA e SoCs de alta performance.

Lisa Su sublinha ainda que esta compra vai dar ainda mais ferramentas à AMD na sua luta para a liderança no que respeita à oferta de soluções empresariais.

A Pensando foi fundada em 2017 por ex-engenheiros da Cisco. E com esta compra, a sua equipa, incluindo o CEO Prem Jain, vai fazer parte do setor de Soluções para Data Centers da AMD. De acordo com o previsto, a aquisição ficará concluída ao longo do próximo trimestre.