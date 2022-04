Há 20 anos a Apple lançou o eMac

Provavelmente um dos computadores da Apple que teve logo, após o seu lançamento, uma procura muito interessante. Afinal era mais barato. Assim, hoje assinala-se o 20.º aniversário do lançamento do eMac pela Apple. Este equipamento foi projetado especificamente para uso escolar em salas de aula e laboratórios de informática.

O eMac acabou por assumir o lugar do iMac G3, que estava próximo de ser descontinuado, para se tornar o produto de entrada da linha Macintosh entre 2003 a 2005, enquanto o iMac G4 foi posicionado como high-end.

A Apple introduziu o eMac em abril de 2002. Este computador foi criado inicialmente para instituições de ensino, mas a procura era tão alta que, um mês depois do seu lançamento, foi disponibilizado para o retalho em geral.

Quando passou a estar disponível a todos os segmentos, o computador foi posicionado como uma alternativa de baixo custo ao iMac G4 de segunda geração lançado quase em simultâneo (conhecido durante a sua vida como "o novo iMac", e como iMac G4 após a interrupção).

O novo iMac com ecrã LCD, na época em que foi lançado, era significativamente mais caro do que uma versão com monitor CRT, de modo que o eMac foi considerado a atualização mais acessível para aqueles que procuravam mais poder de processamento do que o primeiro iMac.

O eMac contava com um monitor CRT ecrã plano de 17 polegadas (430 mm), um processador Freescale PowerPC G4 com velocidade de 700 ou 800 MHz, uma placa gráfica integrada NVIDIA GeForce2 MX, e colunas de som estereofónico Harman Kardon de 18 watts.

Os modelos de retalho foram lançados nos EUA ao preço de 1.099 dólares e 1.499 dólares, que aumentou a diferença de preço entre os 799 dólares do iMac G3 e os 1.499 dólares do iMac G4

Os nossos clientes de educação pediram-nos para projetar um computador desktop especificamente para eles. O novo eMac apresenta um CRT plano de 17 polegadas e um poderoso processador G4, preservando o compacto recinto que os educadores adoram.

Disse Steve Jobs, em abril de 2002.

O cofundador da Relay FM, Stephen Hackett, partilhou hoje um ótimo vídeo sobre a história do eMac:

O eMac original vinha com o Mac OS X versão 10.1.4, conhecido como "Puma", e vinha pré-instalado com o Internet Explorer da Microsoft. O próprio navegador da Apple Safari foi anunciado no início de 2003, meses após o lançamento do eMac.

A Apple lançou configurações adicionais do eMac com especificações atualizadas e um SuperDrive. Em outubro de 2005, o eMac tornou-se limitado apenas a instituições de ensino novamente, e o eMac foi substituído por um iMac de 17 polegadas de baixo custo em julho de 2006.