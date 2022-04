Twitter tem perdido uma massa significativa de utilizadores desde a chegada de Musk

Depois de vários rumores, Elon Musk acabou mesmo por comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares. Desde o anúncio da compra, que não tem sido recebida de forma unânime, a rede social tem vindo a perder uma massa significativa de utilizadores.

O Twitter já declarou que está a analisar as “flutuações recentes”.

Apesar dos muitos avanços e recuos, que indicavam ambiguidades relativamente à intenção de Elon Musk, o multimilionário acabou por chegar a um acordo com os acionistas do Twitter e por comprar a rede social por 44 mil milhões de dólares.

De acordo com a Billboard, depois disso, o número de seguidores de contas como a de Katy Perry e Barack Obama diminuiu drasticamente, sendo que a primeira perdeu mais de 200.000 seguidores e o segundo mais de 300.000. Por sua vez, Marjorie Taylor Greene viu o seu número de seguidores aumentar de 539.000 para 632.000, depois da compra. Além desta, também Jair Bolsonaro, outro ator altamente associado à direita, reuniu quase 90.000 novos seguidores, após a compra de Elon Musk.

Embora não tenha fornecido o número exato de contas que foram criadas ou desativadas após o anúncio da compra da rede social por Elon Musk, o Twitter revelou que estava a analisar as “recentes flutuações nas contagens de seguidores”.

Embora continuemos a tomar medidas sobre contas que violam a nossa política de spam que podem afetar as contagens de seguidores, estas flutuações parecem ser em grande parte o resultado de um aumento na criação e desativação de novas contas.

Declarou o Twitter.

A análise que a plataforma levou a cabo concluiu que as “flutuações” são o resultado de encerramento de contas de forma “orgânica”. Isto é, o Twitter elimina constantemente bots e contas falsas, promovendo uma queda do número de seguidores, no entanto, a rede social confirmou à NBC News que as recentes quedas não foram resultado de nenhuma ação deste tipo, mas antes que centenas de milhares de contas de utilizadores estão voluntariamente a ser desativadas.

Além disso, um porta-voz do Twitter revelou que as contas que estavam a sofrer as flutuações mais significativas eram aquelas de grande visibilidade.

