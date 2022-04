Jogos grátis no Playstation Plus para Maio de 2022

A Sony Playstation já disponibilizou o nome dos jogos que se vão juntar ao catálogo do Playstation Plus, no próximo mês de maio.

Venham conhecer aqui a lista que engloba um titulo que vai ser muito bem-vindo para os amantes de futebol.

Maio está a chegar e com o novo mês, chegam também novos jogos ao catálogo do Playstation Plus.

Dessa forma, quem tiver uma subscrição válida do serviço poderá começar, a partir de dia 3 de maio, a usufruir de novos jogos de forma gratuita encabeçados por FIFA 22.

FIFA 22

Serão necessárias palavras para descrever FIFA 22, o jogo de futebol da Electronic Arts?

FIFA 22, que aqui experimentamos, corresponde à primeira incursão do jogo no PlayStation Plus. É, portanto, um momento de celebração fazendo com que quem tenha uma subscrição do serviço possa ter a oportunidade de explorar o mais recente titulo da série.

FIFA 22 apresenta uma nova experiência de jogar futebol virtualmente com recurso ao HyperMotion, uma tecnologia de jogo concebida para libertar o poder da PlayStation 5, por exemplo. Integrando Advanced 11v11 Match Capture e aprendizagem automática, o HyperMotion aplica dados de movimento de jogadores reais em tempo real, provenientes de futebolistas profissionais durante os jogos.

Muito mais há para descobrir em FIFA 22, desde o VOLTA, passando pelos diferentes modos offline e culminando no Ultimate Team.

Tribes of Midgard

Já Tribes of Midgard, também disponível para a PlayStation 5 e PlayStation 4, é um jogo cooperativo que mistura ação, sobrevivência e elementos rogue-like de uma forma única. Os jogadores devem defender a sua vila de hordas de invasores, como espíritos letais e brutamontes colossais, que todas as noites ameaçam destruir a semente de Yggdrasil, a árvore sagrada que juraram proteger.

Apenas ao proteger a semente, os jogadores e a sua tribo poderão impedir o Ragnarök, o fim do mundo!

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods para a PlayStation 4, é um jogo no qual os jogadores terão de procurar riquezas incalculáveis, a vida eterna, poder divino – o que os leva a um templo maldito, um labirinto aparentemente sem fim de buracos sem fundo, armadilhas letais e monstros.

A ganância dos jogadores será o seu fim, mas nem assim escaparão. Terão de erguer-se e lutar de novo, mergulhar mais fundo e desafiar as divindades malignas que por ali ficam. Combater hordas de inimigos em túneis cavernosos escuros repletos de armadilhas e segredos – estátuas que jorram fogo, explosivos, espigões ocultos e muito pior – será um verdadeiro desafio.

E ainda...

Em maio, os subscritores do PlayStation Plus poderão ainda descarregar, sem custos adicionais, o título Twogether: Project Indigos – Capítulo 1, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Twogether: Project Indigos – Capítulo 1 para a PlayStation 4, e compatível com a PlayStation 5, é uma aventura de quebra-cabeça em terceira pessoa para um jogador. Situado nas assustadoras instalações da Hexacells, Twogether apresentará quebra-cabeças originais que só serão solucionáveis ​​em colaboração. O jogo fará com que os jogadores examinem, avaliem e ajam de acordo com os elementos do seu entorno e os poderes dos dois protagonistas, como se estivessem para escapar de uma sombria Sala de Fuga.

Rafi tem o poder de telecinese e Sam pode usar o teletransporte. Juntos, eles devem colaborar para resolver vários desafios dentro da Hexacells para que possam escapar. Eles formarão uma amizade poderosa ao longo do caminho que os tornará uma equipe implacável.