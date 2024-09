E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, trouxemos as novidades da TCL e HONOR na IFA 2024, analisámos o smartphone AGM X6, falámos do avião Velis Electro 100% elétrico, e muito mais.

A tecnologia tem evoluído e muitos dos cenários de ficção científica que víamos há alguns anos são cada vez mais reais, estando próximos de serem implementados. Um deles é a chegada dos robôs, que se espera que venham auxiliar os utilizadores. Após vermos várias propostas, chega agora mais uma, o robô NEO Beta, dedicado a auxiliar nas tarefas domésticas.

Por ser uma opção de energia renovável, as empresas têm explorado alternativas aos tradicionais painéis solares. Esta, desenvolvida por uma empresa turca, aproveita o chão, não sacrificando espaço.

Os cientistas da NASA descobriram um terceiro campo de energia global à volta da Terra. Conhecido como o campo elétrico ambipolar, esta força conduz as partículas carregadas para o espaço acima dos polos.

O U.S. Armor Group fortificou o Lucid Air Sapphire, uma berlina elétrica de alto desempenho, com uma blindagem de nível militar. Tem aí meio milhão de euros a mais?

Sim, leu bem! O primeiro e único avião 100% elétrico, irá começar a voar em Portugal. O voo inaugural está marcado para o próximo dia 11 de setembro, no Aeródromo Municipal de Viseu.

O Hyundai IONIQ 5 é uma verdadeira máquina: autonomia robusta, condução confortável e, além disso, é visualmente bonito. Agora, a fabricante tornou-o ainda melhor, preparando-o com uma bateria maior e uma variante todo-o-terreno, o XTR.

A TCL está com a máxima força na edição deste ano da maior feira de tecnologia da Europa, a IFA, que decorre em Berlim. A empresa é a patrocinadora oficial e deu a conhecer já hoje as suas novidades.

A HONOR parece estar a apostar tudo no mercado dos smartphones. Esta marca quer crescer e ser um concorrente de peso, e as suas propostas têm mostrado isso. Na mais recente criação surpreende todos, com o Magic V3 a lutar pelo título de dobrável mais fino de sempre! Será que é mesmo assim? Vamos conhecer em primeira mão esta peça única.

Quando se trata de smartphones robustos, a AGM tornou-se sinónimo de fiabilidade e durabilidade. A fabricante chinesa, conhecida pelo seu foco nos entusiastas de atividades ao ar livre, apresentou o AGM X6, um dispositivo concebido para suportar as condições mais adversas. Deixamos a nossa análise.

O mercado dos portáteis e dos computadores tem estado a mudar, em especial graças à IA. Isso abre a porta a muitas mudanças, algumas delas que não eram esperadas. A mais recente veio da Lenovo, que criou um computador portátil revolucionário que segue o utilizador para todo o lado.

A ciência e a tecnologia são impressionantes, ainda mais quando se juntam para desenvolver soluções como a de hoje. Este protetor de dedo monitoriza os níveis de glicose, vitaminas e medicamentos no corpo.