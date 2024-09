NEO Beta: revelado o robô que o pode vir a ajudar um dia nas tarefas domésticas

A tecnologia tem evoluído e muitos dos cenários de ficção científica que víamos há alguns anos são cada vez mais reais e estão próximos de serem implementados. Um deles é a chegada dos robôs, que se esperam que venham auxiliar os utilizadores. Após vermos várias propostas, chega agora mais uma, o robô NEO Beta, dedicado a auxiliar nas tarefas domésticas.

Chega mais um robô ao mercado

A 1X Technologies apresentou o NEO Beta, o seu novo robô humanoide concebido para utilização doméstica. Este novo robô foi concebido para ajudar as pessoas nas tarefas domésticas. A empresa emprega operadores a tempo inteiro para aumentar a qualidade deste robô em diversas tarefas. Atualmente, preparam-se para a produção em massa do NEO Beta na fábrica de Moss, na Noruega.

O NEO Beta foi desenvolvido especificamente para funcionar em ambientes domésticos. Estará disponível para uso experimental em residências selecionadas no final do ano. Bernt Børnich, CEO da empresa, realçou que a segurança do robô é uma prioridade máxima.

NEO Beta ajuda nas tarefas domésticas

Afirmou que atribuem grande importância às medidas de segurança durante o processo de desenvolvimento para que o NEO Beta trabalhe em segurança em casa. O design do robô também chama a atenção, assumindo-se ainda mais como humanoide do que muita da sua concorrência. O NEO Beta pesa apenas 25 quilos, muito mais leve do que outros robôs humanóides.

Além disso, ao contrário de outros robôs, o revestimento exterior do NEO Beta está equipado com um revestimento macio em vez de plástico rígido ou metal. Este design irá minimizar possíveis acidentes, principalmente quando o robô interage com humanos.

Não vai demorar a chegar ao mercado

A 1X Technologies acelerou os seus planos de crescimento e expansão ao receber um investimento de mil milhões de dólares no início deste ano. No entanto, ainda não foi divulgada qualquer informação sobre o preço do NEO Beta. Estima-se que o preço do robô possa ser muito inferior ao modelo Optimus da Tesla.

O NEO Beta é visto como um passo importante para a utilização de robôs humanoides nas tarefas domésticas e deverá gerar um grande interesse no mercado consumidor. Resta saber como irá o mercado reagir a esta nova proposta e, em especial, à chegada de qualquer robô a este ambiente mais próximo dos utilizadores e a dependência que podem criar.