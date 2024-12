Samsung poderá ter uma grande surpresa no primeiro Unpacked de 2025

A Samsung parece estar a preparar algo especial para o seu primeiro evento Unpacked de 2025. Além de apresentar a aguardada série Galaxy S25 e a nova versão da interface One UI 7, a gigante sul-coreana pode surpreender com um produto inédito: os Samsung XR Glasses, óculos de realidade aumentada que prometem rivalizar diretamente com os Ray-Ban Meta.

Um início promissor para 2025

A estratégia para 2025 parece espelhar a abordagem de 2024, quando a Samsung apresentou o protótipo do Galaxy Ring. Desta vez, o foco será em óculos de realidade aumentada. As informações disponíveis indicam que a Samsung poderá revelar imagens do produto durante o evento de janeiro, mas a sua comercialização deverá ocorrer apenas mais tarde, possivelmente no segundo semestre do ano.

Este novo dispositivo, caso se confirmem os rumores, representará um passo significativo para a marca no campo dos wearables inteligentes.

Ao contrário de dispositivos de realidade virtual ou realidade mista, os óculos de realidade aumentada, como os potenciais Samsung XR Glasses, não deverão incluir ecrãs integrados. Segundo as fontes, as características técnicas incluem:

Câmara de 12 MP : permite gravar vídeos em primeira pessoa.

: permite gravar vídeos em primeira pessoa. Bateria de 155 mAh : capacidade ainda indeterminada em termos de autonomia.

: capacidade ainda indeterminada em termos de autonomia. Chip AR1 da Qualcomm : desenhado para potenciar aplicações de realidade aumentada.

: desenhado para potenciar aplicações de realidade aumentada. Peso aproximado de 50 gramas: assegurando conforto durante o uso prolongado.

Além disso, deverá ser lançada uma plataforma XR para suportar a criação de aplicações e serviços exclusivos para os óculos. Este ecossistema será crucial para o sucesso do dispositivo, oferecendo mais do que as funcionalidades básicas incluídas pela Samsung.

Potenciais funcionalidades

Embora os detalhes sobre as capacidades específicas dos Samsung XR Glasses ainda sejam escassos, podemos imaginar alguns usos com base em produtos similares já existentes no mercado:

Assistência por IA : os óculos poderão identificar locais, oferecer direções e fornecer informações contextuais em tempo real, ideal para turistas ou utilizadores com necessidades específicas.

: os óculos poderão identificar locais, oferecer direções e fornecer informações contextuais em tempo real, ideal para turistas ou utilizadores com necessidades específicas. Suporte para deficientes visuais : com a ajuda de inteligência artificial, o dispositivo pode descrever o ambiente à sua volta.

: com a ajuda de inteligência artificial, o dispositivo pode descrever o ambiente à sua volta. Gravação em primeira pessoa : a câmara permitirá capturar vídeos com perspetiva única.

: a câmara permitirá capturar vídeos com perspetiva única. Comunicações e multimédia : caso incluam colunas embutidas, poderão ser usados para receber chamadas ou ouvir música sem fones.

: caso incluam colunas embutidas, poderão ser usados para receber chamadas ou ouvir música sem fones. Transmissões ao vivo: como já acontece com os Ray-Ban Meta, os óculos podem simplificar transmissões em direto para plataformas como Twitch ou YouTube.

Apesar do entusiasmo gerado pelos leaks de informação, a Samsung ainda não confirmou oficialmente estes rumores. É provável que novidades sobre os Samsung XR Glasses só sejam reveladas durante a apresentação da série Galaxy S25, prevista para o dia 23 de janeiro de 2025.

