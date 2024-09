Google quer trazer a IA para novos campos e a sua escolha recaiu no Android Auto

É cada vez mais claro que a IA vai ocupar espaços onde não era completamente esperada. A Google tem tratado desse processo de integração, com o Gemini. Se já a temos até nos smartphones como uma assistente pessoal, só há um passo lógico. A Google já o deu e parece ter começado os testes para ter a IA no Android Auto.

Google quer trazer a IA para o Android Auto

A Google tem feito um trabalho importante na área da IA nos últimos anos. Neste contexto, a empresa apresentou o seu novo modelo de linguagem denominado Gemini e lançou o seu chat bot em dezembro de 2023. Além disso, também fortaleceu as suas aplicações populares com a IA. Segundo as últimas informações, agora o Android Auto as ser o próximo onde esta novidade será usada.

A Google integrou o Gemini nos seus serviços populares, como Pesquisa, Folhas de Cálculo, Documentos e Gmail. Isso facilitou muito o trabalho dos utilizadores. Agora, estas aplicações incluem o Android Auto, que torna a utilização do veículo mais inteligente.

Percebeu-se que existem algumas linhas relacionadas com o Gemini no código-fonte da última atualização do Android Auto. Tanto assim é que existem expressões como “Iniciar chat” e “GeminiLiveAssistantAction”. Isto revela que o Gemini será integrado no Android Auto num futuro que se espera que seja muito próximo.

Começaram testes com o Gemini na plataforma

A Google ainda não se pronunciou sobre este tema. Portanto, ainda não está claro quando é que o recurso estará disponível. Por agora, as previsões apontam para as próximas semanas. Por isso, não se pode dizer que demorará muito tempo a estar acessível.

Se o Gemini estiver disponível para Android Auto, os utilizadores vão poder interagir com a IA e obter respostas mais detalhadas e personalizadas, ao contrário do que acontece com o Google Assistant. É claro que, se o Google oferecer suporte limitado, os utilizadores podem ter de pagar pelo acesso total.

Este é um passo importante e que não se esperava que acontecesse agora no Android Auto. A IA chegará invariavelmente a este campo e a muitos outros. A Google apenas está a antecipar-se ao que muitas outras empresa vão em breve procurar fazer nas suas propostas e nos seus sistemas.