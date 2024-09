E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo Samsung Galaxy Z Flip 6, falámos do regresso do icónico ZX Spectrum, do avanço da fotografia pela OPPO com ajuda da IA, e muito mais.

A procura de recursos hídricos na Lua tem sido uma das principais prioridades dos exploradores espaciais. Agora, cientistas chineses introduziram um método revolucionário para extrair água do solo lunar. O seu método produz 50 litros de água a partir de uma tonelada de solo.

Carregar um carro a bateria não é, ainda, tão rápido quanto atestar o depósito, pelo que o tempo extra pode aborrecer os mais irrequietos. Em breve, vários carros elétricos da Volkswagen e outros modelos terão acesso a uma série de jogos casuais multijogador que podem ser jogados utilizando o smartphone como comando.

A Huawei assinou um acordo com a BYD para integrar a sua tecnologia avançada de condução autónoma nos veículos elétricos todo-o-terreno Fangchengbao da BYD, com o lançamento do primeiro modelo ainda este ano.

A Inteligência Artificial está a revolucionar a forma como interagimos com o mundo, e a fotografia não é exceção. A OPPO, sempre na vanguarda da inovação, integra agora poderosas capacidades de IA Generativa na sua nova série Reno12, elevando a experiência fotográfica em smartphones a um patamar inédito.

Chama-se The Spectrum e promete ser uma celebração do extraordinário ZX Spectrum, o primeiro computador de muita, muita gente. Chega ao mercado perto do Natal e já traz 48 jogos icónicos pré-instalados.

A Finlândia vai enterrar combustível nuclear usado no primeiro reservatório geológico do mundo, para ser armazenado durante 100.000 anos.

A Samsung conhece os smartphones dobráveis melhor do que ninguém. Enquanto os concorrentes usam plástico e sacrificam o desempenho para obter preços mais baixos, a Samsung cria smartphones bastante refinados. Portanto, deixamos a nossa análise à sua mais recente máquina, o Galaxy Z Flip 6.

A Huawei apresentou o TrueSense, um novo sistema de monitorização de saúde para os seus futuros dispositivos wearables. Segundo a marca, este sistema inovador irá estabelecer um novo padrão na monitorização da saúde. Mais uma vez a Huawei marca uma posição importante no mercado dos smartwatches e smartbands.

Há uma mancha detetada naquela que foi (e ainda é), a guia dos navegadores, que levou os portugueses, nos descobrimentos, a chegar mais longe. O estudo com o sistema de telescópio CHARA produziu resultados intrigantes sobre a Estrela Polar.

Foi desenvolvido um novo dispositivo de análise ao sangue, acessível, para o diagnóstico precoce de um cancro cerebral mortal: o glioblastoma.