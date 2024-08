Análise Samsung Galaxy Z Flip 6: uma máquina que promete diversão sem limite

A Samsung conhece os smartphones dobráveis melhor do que ninguém. Enquanto os concorrentes usam plástico e sacrificam o desempenho para obter preços mais baixos, a Samsung cria smartphones bastante refinados. Portanto, deixamos a nossa análise à sua mais recente máquina, o Galaxy Z Flip 6.

O Galaxy Z Flip 6 trouxe algumas atualizações nas partes internas: adicionaram uma nova câmara principal de 50MP, colocaram uma dose extra de RAM e aumentaram ligeiramente a capacidade da bateria para tentar justificar o aumento de preço. A IA também foi mencionada como uma forte componente deste dispositivo.

Especificações gerais do Samsung Galaxy Z Flip 6

Especificações Processador Velocidade Processador : 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2 GHz

: 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2 GHz Tipo Processador: Octa-Core Ecrã Ecrã Principal Tamanho : 170.3mm (6.7"retângulo completo) / 166.4mm (6.6" cantos arredondados) Resolução : 2640 x 1080 (FHD+) Tecnologia : Dynamic AMOLED 2X Número de Cores : 16M Taxa de atualização máxima : 120 Hz

Ecrã Sub Tamanho : 86.1mm (3.4" retângulo completo) / 83.2mm (3.3" cantos arredondados) Resolução : 720 x 748 Tecnologia : Super AMOLED Número de Cores : 16M

Câmara Câmara Principal Resolução (Múltipla) : 50.0 MP + 12.0 MP Número F (Múltipla) : F1.8 , F2.2 Auto Focus : Sim OIS : Sim Zoom : Zoom de qualidade Ótica 2x (Ativado pelo Sensor Adaptive Pixel), Zoom Digital até 10x Flash : Sim

Câmara Frontal Resolução : 10.0 MP Número F : F2.2 Auto Focus : Não

Resolução de Vídeo (gravação) : UHD 4K (3840 x 2160) @60fps

: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps Câmara Lenta: 240fps @FHD, 120fps @FHD Armazenamento/Memória (GB) Memória : 12

: 12 Armazenamento : 256

: 256 Armazenamento disponível: 227.7 Rede Número de Cartões SIM : Dual-SIM

: Dual-SIM Tipo de Entrada para Cartão SIM: SIM 1 + eSIM / Dual eSIM Conectividade Interface USB : USB Tipo-C

: USB Tipo-C Versão USB : USB 3.2 Gen 1

: USB 3.2 Gen 1 Tecnologia de Localização : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Auricular : USB Tipo-C

: USB Tipo-C MHL : Não

: Não Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM

: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct : Sim

: Sim Versão Bluetooth : Bluetooth v5.3

: Bluetooth v5.3 NFC : Sim

: Sim Sinc. de PC: Smart Switch (Versão PC) Informação Geral Cores : Cinza, Amarelo, Azul, Menta, Preto Carbono, Branco e Pêssego

: Cinza, Amarelo, Azul, Menta, Preto Carbono, Branco e Pêssego Formato: Concha Sensores Acelerómetro, Barómetro, Leitor de Impressões Digitais, Sensor Giroscópio, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Dimensões Dimensões (AxLxP, mm) : 165.1 x 71.9 x 6.9

: 165.1 x 71.9 x 6.9 Dimensões quando dobrado (AxLxP, mm) : 85.1 x 71.9 x 14.9

: 85.1 x 71.9 x 14.9 Peso (g): 187 Bateria Tempo de Utilização de Internet (LTE) (Horas) : Até 19

: Até 19 Tempo Utilização Internet (Wi-Fi) (Horas) : Até 20

: Até 20 Tempo de Reprodução de Vídeo (Horas, Sem fios) : Até 23

: Até 23 Capacidade da Bateria (mAh, Típica) : 4000

: 4000 Bateria Removível : Não

: Não Tempo de Reprodução Áudio (Horas, Sem fios): Até 68 Áudio e Vídeo Colunas Estéreo : Sim

: Sim Formato de Reprodução de Vídeo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Vídeo (Reprodução) : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps

: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Software Sistema Operativo : Android

: Android Atualização de Software: Período de Atualização de Segurança (Válido até) 31 de julho de 2031

Na caixa

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 6

Cabo USB-C

Ejetor de cartão SIM

Garantia e folhetos informativos

Construção e Design

O Galaxy Z Flip 6, quando está aberto, parece qualquer outro smartphone. O seu design é bastante refinado e resistente. As arestas dão um aspeto premium e a dobradiça é forte e robusta, e pode facilmente dobrar o smartphone para qualquer ângulo que desejar: ele vai manter-se no lugar.

O Z Flip 6 obtém uma nova classificação IP48. Isto significa que o smartphone pode resistir a objetos físicos maiores do que 1 mm. Os fios grossos não ficarão presos na dobradiça, mas o cabelo e os cotões, bem como a sujidade e o pó, podem causar problemas, por isso mantenha-o seguro e limpo.

Pelo menos, é totalmente resistente à água, pelo que pode limpá-lo debaixo da torneira, se quiser. Pode sobreviver a uma imersão em água até 1,5 metros de profundidade durante 30 minutos.

O nosso Galaxy Z Flip 6 é a opção Azul, e é um dos tons mais bonitos que já vi num smartphone. É leve. A Samsung escolheu tons mais claros para o seu smartphone dobrável. Este tem uma parte traseira de vidro, o que dá às cores mais profundidade e brilho.

Os botões de volume e Ligar/Desligar encontram-se no lado direito. Existem duas colunas: uma está na parte inferior perto da porta USB-C 3.2, enquanto a outra está na mesma ranhura que a entrada dos fones. O Z Flip 6 tem uma entrada para nanoSIM à esquerda e suporta eSIMs. As duas câmaras estão acima do ecrã traseiro, enquanto outra faz parte do ecrã interior.

Ecrãs do Galaxy Z Flip 6 da Samsung

O ecrã interior é um FHD+ Super AMOLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização dinâmica de até 120Hz, enquanto o ecrã exterior (agora designado FlexWindow) é um ecrã tátil AMOLED de 3,4 polegadas com uma taxa de atualização de 60Hz.

A afirmação da Samsung de 2600 nits para o ecrã interior é impressionante e torna-o muito mais fácil de ver ao ar livre em dias de sol. Além disso, apresenta um bom contraste e cores bastante vivas - perfeito para ver vídeos ou para uma sessão de jogo ocasional.

O FlexWindow de 3,4 polegadas do Galaxy Z Flip 6 é mais personalizável do que antes. Não só é possível percorrer os vários widgets neste ecrã, como existe agora a opção de combinar vários widgets numa disposição de ecrã inicial, o que torna muito mais prático ver coisas importantes sem abrir a máquina.

Embora todas essas novas opções de personalização com o FlexWindow sejam ótimas, o acesso a aplicações completas ainda requer uma solução alternativa que envolve o download da Good Lock.

Mas por que é que a Samsung negligencia tornar isto uma funcionalidade nativa? Daria ao FlexWindow mais utilidade. Por exemplo, é perfeito para quando quiser apenas percorrer as suas redes sociais para ver vídeos intermináveis enquanto está sentado no comboio a caminho do trabalho.

De qualquer forma, os ecrãs são nítidos, têm tempos de resposta rápidos e as cores são agradáveis a quaiquer olhos.

Desempenho absurdo

No interior do Galaxy Z Flip 6 está o sistema Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy num chip (SoC), juntamente com 12 GB de RAM LPDDR5x. O modelo do ano passado tinha apenas 8 GB de RAM, pelo que esta é uma atualização bem-vinda. Este é o mesmo SoC e quantidade de RAM que o Z Fold 6, o Galaxy S24+ e o Galaxy S24 Ultra. O Z Flip 6 está disponível em duas opções de armazenamento: 256 GB e 512 GB.

Pela primeira vez, a Samsung inclui refrigeração por câmara de vapor num modelo Flip. Este hardware deve permitir que o SoC permaneça em velocidades mais elevadas durante mais tempo sem sobreaquecer. Na utilização quotidiana, o Z Flip 6 lançou aplicações rapidamente e executou multitarefas sem hesitação. Todas as interações foram rápidas.

Para avaliar o desempenho de forma justa utilizamos o Geekbench 6, um conjunto de ferramentas que mede a potência bruta do CPU. O Galaxy Z Flip 6 teve um bom desempenho com uma pontuação single-core de 1222 e uma pontuação multi-core de 6448.

O Brawl Stars, um jogo razoavelmente pesado, não foi um problema para o Z Flip 6. O jogo apresenta animações suaves sem quedas de fotogramas. A parte de trás do dispositivo (onde se encontra o segundo ecrã) aqueceu durante uma sessão de 20 minutos, mas manteve-se confortável no geral. Jogos mais leves, como jogos de case opening de CS2, foram jogados sem problemas.

Fotografar com o Samsung Galaxy Z Flip 6

As câmaras do Galaxy Z Flip 6 são boas. Os dois sensores principais são capazes e fiáveis. Se quiser um smartphone que consiga captar imagens excelentes de forma consistente, este smartphone preenche o requisito.

De Dia

De Noite

A estrela do espetáculo é uma câmara principal de 50 megapixéis - a mesma que se encontra no Galaxy S24 e no S24 Plus. A esta junta-se uma câmara ultrawide de 12 MP com um campo de visão de 123 graus e uma câmara selfie de 10 MP na parte superior do ecrã interior.

De um modo geral, as fotografias captadas pelo Z Flip 6 têm bom aspeto. As imagens são nítidas e detalhadas e, frequentemente, apresentam cores vivas e agradáveis. O salto para uma câmara principal de 50MP em relação à câmara de 12MP do Z Flip 5 é particularmente útil. Não só as fotos padrão 1x parecem mais nítidas, mas o zoom digital no Flip 6 também é muito utilizável.

Zoom

A Samsung diz que as fotos 2x são "zoom de qualidade ótica". Mesmo saltando para 4x e 10x, os resultados são incríveis. A câmara ultrawide de 12MP também é boa.

As fotografias também têm uma quantidade decente de detalhes, apesar da resolução inferior de 12MP, e as cores são muito semelhantes às fotografias tiradas com a câmara principal.

Tal como os smartphones Samsung anteriores, o Galaxy Z Flip 6 ainda tem algumas dificuldades com objetos em movimento. Também pode ser um pouco exagerado com cores vibrantes às vezes, particularmente com céus muito azuis. Resumidamente, se não utilizar o smartphone para fins de fotografia profissionais, o Flip 6 tem um bom sistema de câmaras.

Bateria

Para testar a duração da bateria, colocámos um vídeo Full HD com o brilho no máximo. A bateria de 4000 mAh do Galaxy Z Flip 6 funcionou por 15 horas e 58 minutos neste cenário.

O Z Flip 6 suporta carregamento rápido com fios de 25W (não é fornecido um transformador na caixa), carregamento sem fios de 15W e carregamento inverso sem fios de 4,5W. Teríamos gostado de velocidades de carregamento mais rápidas para igualar a taxa de 45W com fios do Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

O Galaxy Z Flip 6 demorou cerca de 1 hora e 33 minutos a carregar dos 0% aos 100%.

Galaxy AI

O Z Flip 6 está repleto de funcionalidades de IA. A possibilidade de desenhar numa fotografia e transformar um esboço num objeto ou animal de aspeto realista é fantástica. Considero mais divertida do que necessária, mas não deixa de ser interessante ver a IA a brilhar.

A aplicação Intérprete do Flip 6 tem um modo que utiliza ambos os ecrãs para mostrar a cada interlocutor o que o outro está a dizer na sua própria língua, e é muito útil. A tradução parece exata, mas não é perfeita. Experimentámo-la de português para inglês e de inglês para espanhol.

Depois, há o Estúdio fotográfico, que transforma uma fotografia de uma pessoa numa obra de arte. É divertido, mas não tenho a certeza de quando é que o utilizaria.

Tudo isso para dizer que, embora as ferramentas de IA sejam porreiras, não devem ser o principal motivo para comprar o Z Flip 6 - ou qualquer smartphone Samsung, aliás.

Veredicto

O Samsung Galaxy Z Flip 6 é uma atualização relativamente pequena em relação ao 5, com alguns pequenos aperfeiçoamentos no design e um grande aumento na duração da bateria para ajudar a mantê-lo ao nível dos smartphones premium normais.

O ecrã interno é um dos melhores do mercado, com a cor, a suavidade e o brilho num nível topo de gama. A duração da bateria também é super chamativa e permitir-lhe-á aguentar até ao final dos dias de utilização mais intensa, enquanto uma câmara principal melhorada e algumas novas funcionalidades de IA divertidas são adições bem-vindas.

O Z Flip 6 continua a ser um dos melhores flip-phones do mercado e continua a ser a melhor forma de colocar um ecrã grande num bolso pequeno. No entanto, a durabilidade de todos os ecrãs dobráveis não é igual à dos smartphones normais, exigindo um tratamento cuidadoso e reparações potencialmente dispendiosas.

PRÓS CONTRAS Câmara de 50MP Preço Bateria Durabilidade Galaxy AI Preço de reparação

Leia também: