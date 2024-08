BYD vai usar o sistema de condução autónoma da Huawei em veículos elétricos todo-o-terreno

A Huawei assinou um acordo com a BYD para integrar a sua tecnologia avançada de condução autónoma nos veículos elétricos todo-o-terreno Fangchengbao da BYD, com o lançamento do primeiro modelo ainda este ano.

BYD e Huawei colaboram nos veículos elétricos

A Huawei anunciou hoje que assinou um acordo com a gigante tecnológica chinesa BYD para incorporar a tecnologia de condução autónoma de ponta desta última nos veículos elétricos todo-o-terreno Fangchengbao da BYD, refere a Reuters.

No final deste ano, o SUV Bao 8, que faz parte da linha Fangchengbao, será o primeiro modelo da BYD a ter a tecnologia de condução inteligente Qiankun da Huawei. Também estará disponível para compra.

Num esforço para aumentar a rentabilidade, a BYD tem tentado subir no mercado com as suas marcas de luxo Denza, Fangchengbao e Yangwang, razão pela qual a parceria é um próximo passo natural. Dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis mostram que, no primeiro semestre, as vendas dessas três marcas representaram apenas 5% do total.

A utilização da tecnologia da Huawei enfatiza ainda mais a necessidade de o líder do mercado chinês de veículos elétricos melhorar a sua configuração de condução inteligente através de investigação interna, a fim de se manter a par da concorrência.

As vantagens em termos de custos

A chamada estratégia de integração vertical da BYD - fabricar componentes essenciais como baterias por conta própria - deu-lhe uma vantagem substancial em termos de custos e permitiu-lhe dominar o mercado dos veículos elétricos.

Segundo a US News, desde o ano passado, a empresa recrutou milhares de engenheiros para trabalhar no seu próprio sistema avançado de assistência ao condutor (ADAS, originalmente). A empresa utiliza o Momenta ADAS nos seus veículos Denza e noutros modelos topo de gama que dependem de fornecedores externos para a inteligência.

A colaboração com a Huawei foi um reflexo do papel crescente da empresa tecnológica chinesa como fornecedor de ADAS na indústria dos veículos elétricos. Para o mercado chinês, os veículos elétricos Audi da Volkswagen também utilizarão o ADAS da Huawei.

Leia também: