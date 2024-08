Pixel 9a pode chegar sem um dos elementos mais controversos dos smartphones da Google

O módulo das câmaras dos Pixel mais recentes, em destaque numa área considerável da sua traseira, não agrada a todos os utilizadores. Para esses, temos boas notícias: o relevo poderá desaparecer no Pixel 9a.

Apresentados recentemente, os modelos Pixel 9 seguiram as pisadas dos seus antecessores mais recentes e chegaram com um módulo de câmaras em claro destaque, na traseira do smartphone. Para muitos utilizadores, esta não foi uma aposta ganha da Google em matéria de design.

Agora, foram divulgadas fotografias do Pixel 9a, que, além de mais barato, poderá chegar ao mercado com uma grande alteração estética. De acordo com o 9to5Google, este dispensará o módulo das câmaras traseiras com grande relevo, devendo ter um design mais plano, com um módulo de câmaras mais sóbrio.

De ressalvar que, para já, não há informações oficiais sobre este assunto, tratando-se de um rumor. Aliás, as imagens do alegado Pixel 9a foram originalmente divulgadas num grupo do Facebook e não têm muita qualidade. Além disso, no X, um utilizador indicou que a publicação já foi removida, porque o leaker era alegadamente um funcionário da Google.

Caso seja verdade, contudo, tratar-se-á de uma mudança drástica relativamente aos restantes modelos da gama, apresentados recentemente. E os Pixel 6a, 7a e 8a mantiveram a linguagem de design dos modelos da sua gama, na altura, com um módulo visualmente (controverso, mas) diferenciador.

Leia também: