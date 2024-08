Phonemax R4GT: O smartphone robusto mais pequeno do mundo com imagem térmica

"Mesmo no caso de uma catástrofe apocalíptica, permanece operacional - quem enfrentará o caos com esta derradeira ferramenta de sobrevivência?"

A Phonemax acaba de anunciar o seu mais recente lançamento, o smartphone robusto mais pequeno do mundo com imagem térmica e visão nocturna. Saiba tudo sobre o Phonemax R4GT.

A Phonemax, um fabricante de smartphones robustos no mercado há mais de 10 anos, anuncia o lançamento da sua mais recente inovação, o smartphone R4GT. A empresa lança assim a campanha de crowdfunding no seu site Kickstarter, onde ver todos os detalhes desde já.

Ao participar no financiamento, terá a vantagem de poder aceder a um preço especial antecipado de 199 dólares, disponível para todos os apoiantes, uma oferta limitada com um desconto significativo.

As características do Phonemax R4GT

O R4GT está pronto para se destacar no mercado como o smartphone robusto mais pequeno do mundo equipado com capacidades de imagem térmica e visão noturna. Este dispositivo inovador combina durabilidade com tecnologia avançada, tornando-o imprescindível para os entusiastas de atividades ao ar livre, profissionais em ambientes exigentes e aficionados por tecnologia.

Com um design compacto, o R4GT foi concebido para ser o smartphone robusto mais pequeno do mercado, robusto, garantindo a sua resistência a ambientes extremos.

Já a funcionalidade de imagem térmica, permite aos utilizadores detetar oscilações de calor em vários cenários, tornando-o ideal para operações de busca e salvamento, observação da vida selvagem e muito mais.

Equipado com tecnologia avançada de visão noturna, o R4GT permite uma visibilidade clara em condições de pouca luz, aumentando a segurança e a funcionalidade durante as atividades noturnas.

Nos detalhes mais técnicos, trata-se de um smartphone com um SoC MediaTek G99 Octa-Core a 2,2GHz, 8 GB RAM, 128 GB armazenamento, ecrã de 4,3", bateria de 3200 mAh com carregamento rápido, câmara de 64 MP e vem equipado com o Android 14.

A Phonemax está a aventurar-se no crowdfunding pela primeira vez com o R4GT. A campanha Kickstarter está já a decorrer, oferecendo aos apoiantes uma oportunidade exclusiva de estarem entre os primeiros a possuir este dispositivo inovador.

