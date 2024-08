Ministério da Saúde: há 81 carros (alguns elétricos) parados em Faro

Em 2023 informamos aqui que o Ministério da Saúde iria adquirir viaturas elétricas. A chinesa BYD foi a escolhida para "eletrificar" a frota do Ministério da Saúde. Segundo informações recentes, em Faro estão parados 81 carros, sendo que alguns são elétricos.

Viatura BYD já estão disponíveis, mas não ha carregadores

São 81 as viaturas que estão paradas e que tinham como destino apoiar os doentes. De acordo com alguns testemunhos, os carros atuais não garantem a segurança e por isso é urgente que as viaturas atuais, paradas há mais de um mês, entrem em funcionamento.

Segundo é referido pela TVI, apesar das viaturas já estarem disponíveis, não há carregadores para os elétricos. Os enfermeiros queixam-se da falta de planificação e articulação entre a Unidade Local de Saúde e as autarquias.

De relembrar que o concurso público para a eletrificação da frota foi lançado na segunda metade do ano de 2023 e mediado pela SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) terminou com a aquisição de 53 viaturas BYD que foram distribuídas de norte a sul.

A BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias e baterias elétricas, e uma das maiores empresas do mundo na vanguarda da inovação sustentável, reconhecida globalmente pelo seu compromisso no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, chegou a Portugal apenas em meados de maio de 2023 e tem, desde então, revolucionado o mercado dos elétricos, com os seus modelos progressistas e a sua identidade.