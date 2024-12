Já surgiu o preço a que o Xiaomi YU7 chegará ao mercado

A Xiaomi tem mostrado que a sua entrada no mercado dos veículos elétricos é um caso de sucesso. Sem qualquer experiência na área, conquistou o mercado na China com o SU7, com as vendas a superarem as expetativas. Com o Xiaomi YU7 a chegar, começam os rumores e o mais recente vem apontar o preço a que será vendido.

Como sempre, quando é feito um anúncio destas características, começa o rumor sobre o preço que o produto em questão terá, e o novo Xiaomi YU7 não iria escapar a isso. E alguns meios de comunicação como o CarNewsChina já começam a especular que o novo SUV elétrico poderá começar nos 250 mil yuan, cerca de 33 mil euros à taxa de câmbio, embora, para já, se trate apenas de mera especulação.

Este preço coloccaria o Xiaomi YU7 a numa luta direta contra o Tesla Model Y. Este veículo é vendido na China a partir de 249.900 yuan, pelo que a diferença seria praticamente mínima nesse sentido. Certamente que esta seria uma jogada muito inteligente da Xiaomi para quebrar completamente o mercado, mas até que seja confirmado não poderemos saber se isso finalmente acontecerá ou não.

É claro que a estratégia da Xiaomi no mundo dos carros elétricos é oferecer produtos de enorme qualidade a um preço bastante competitivo. Os números não mentem e, após colher impressionantes 21.955 unidades do Xiaomi SU7 entregues em novembro passado, a marca está mais faminta e pretende colocar um segundo produto no mercado a um preço que continua espetacular.

Para nos contextualizarmos, o Xiaomi SU7 é vendido na China por cerca de 27.000 euros ao câmbio, e isto tendo em conta que se trata de um desportivo bastante bem equipado. O YU7 quer repetir esta fórmula de sucesso com um SUV que não só encanta a nível estético, como se assume que tanto o desempenho como a qualidade dos materiais no seu interior conseguirão superar facilmente a concorrência mais direta que tem hoje.

Tal como confirmado por Lei Jun, CEO e fundador da Xiaomi, o YU7 será lançado entre junho ou julho de 2025, pelo que teremos de esperar vários meses para confirmar esta informação. Ainda assim, a especulação de poder comprar um SUV elétrico com estas características por menos de 40 mil euros já nos parece uma verdadeira bomba, embora, claro, tenhamos sempre presente que falamos do seu preço na China.

Resta então esperar pelo lançamento do Xiaomi YU7 confirmar, ou não, este preço agora avançado. Com os planos da empresa para alargar a sua presença no mercado global, será interessante ver como será a sua política de preços, em especial numa altura em que existe uma verdadeira guerra neste campo entre as marcas chinesas e muitos dos países onde estão presentes.