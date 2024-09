Baleia branca Hvaldimir, a “espia russa”, foi encontrada morta na Noruega

Este é a baleia que se suspeita que estivesse a ser utilizada pela marinha russa depois de ter sido descoberta há cinco anos com um estranho arnês à volta da cabeça. Agora apareceu morta!

A baleia branca Hvaldimir, descoberta há cinco anos com um estranho arnês à volta da cabeça, que levantou suspeitas de ter sido usada pela marinha russa, foi encontrada morta no sudoeste da Noruega, segundo uma ONG que monitorizou os seus movimentos.

Avistado pela primeira vez nas águas norueguesas do Ártico em 2019, o nome deste cetáceo branco de vários metros vem de um jogo entre a palavra baleia (hval, em norueguês) e o icónico nome russo.

Encontrei a Hvaldi morta ontem, quando andava à sua procura, como costumo fazer. Tivemos a confirmação de que estava viva pouco mais de 24 horas antes de a encontrarmos a flutuar imóvel nas águas ao largo da costa sudoeste de Risavika,

Disse à AFP Sebastian Strand, fundador da ONG Marine Mind.

Segundo refere Sebastian, a causa da morte é desconhecida e não foram observados ferimentos visíveis na inspeção inicial do corpo da baleia.

Conseguimos recuperar a carcaça e colocámo-la num local refrigerado, com vista a uma necropsia pelo instituto veterinário, que poderá ajudar a determinar o que lhe aconteceu.

Acrescentou.

Fredrik Skarbøvik, coordenador marítimo do porto de Stavanger, confirmou a morte da baleia beluga ao jornal VG.

Hvaldimir, com idade estimada entre 14 e 15 anos, foi avistada em 2019 nas águas ao largo da região ártica de Finnmark, no extremo norte da Noruega.

Os biólogos que se aproximaram dela conseguiram retirar o arnês preso à sua cabeça. O arnês estava equipado com uma base para uma pequena câmara, com as palavras Team St. Peterburg impressas em inglês.

A Direção Norueguesa das Pescas levantou então a hipótese de Hvaldimir ter escapado de um recinto especial e de ter sido treinada pela marinha russa, pois parecia habituada à companhia humana e aproximava-se frequentemente dos barcos.

A Rússia nunca comentou oficialmente esta especulação.

Há um ano, Hvaldimir foi localizado ao largo da costa sudoeste da Suécia e a ONG ficou preocupada com o facto de ele conseguir encontrar comida nessa zona e de mostrar sinais de perda de peso.

As baleias beluga vivem tradicionalmente muito mais a norte, perto da Gronelândia, ou em águas árticas russas, ou norueguesas.

O Mar de Barents e o Atlântico Norte são zonas estratégicas para as marinhas ocidental e russa, uma área de contacto regular para os seus submarinos.