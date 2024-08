The Spectrum: a nostalgia está de volta já em novembro

Chama-se The Spectrum e promete ser uma celebração do extraordinário ZX Spectrum, o primeiro computador de muita, muita gente. Chega ao mercado perto do Natal e já traz 48 jogos icónicos pré-instalados.

ZX Spectrum é lembrado como um símbolo de inovação

A Retro Games, conhecida pelos seus projetos de revitalização de clássicos da informática, anunciou o lançamento do The Spectrum, um novo dispositivo que promete trazer de volta a nostalgia do ZX Spectrum, um dos computadores domésticos mais icónicos dos anos 80 e que até tem um museu em Portugal.

Com lançamento previsto para 22 novembro, este dispositivo destina-se tanto a fãs de retro gaming como a novos entusiastas que desejam experimentar o charme dos videojogos clássicos.

O projeto é uma recriação moderna do ZX Spectrum, desenhada para capturar a essência do original, mas com melhorias significativas para se adaptar às tecnologias atuais. Mantendo o design característico, com o teclado em borracha, este novo dispositivo inclui saídas HDMI para ligação a televisores modernos e portas USB, facilitando a conectividade com periféricos atuais.

A Retro Games foi meticulosa na recriação da experiência autêntica do ZX Spectrum. O The Spectrum vem pré-carregado com 48 jogos, incluindo títulos lendários como Manic Miner, Jet Set Willy e "Chuckie Egg". Além disso, o dispositivo oferece a possibilidade de carregar novos jogos via USB, ampliando as possibilidades de entretenimento.

A interface de utilizador foi redesenhada para ser intuitiva, permitindo que tanto os veteranos como os recém-chegados possam navegar facilmente pelo catálogo de jogos. Uma novidade interessante é a inclusão de modos de exibição que simulam a aparência dos antigos ecrãs CRT, adicionando uma camada extra de autenticidade visual.

O The Spectrum já está a gerar grande entusiasmo na comunidade de retro gaming e as pré-encomendas revelam uma procura elevada. Espera-se, por isso, que o dispositivo seja um sucesso de vendas, especialmente na época natalícia.

ZX Spectrum: breve história de um ícone

O ZX Spectrum, lançado em 23 de abril de 1982 pela Sinclair Research, é um dos microcomputadores mais emblemáticos da história da informática.

Criado por Sir Clive Sinclair, é amplamente reconhecido por ter popularizado a computação doméstica um pouco por todo o mundo.

Foi concebido como um sucessor do ZX81, outro computador de sucesso da Sinclair. O objetivo era criar uma máquina acessível que permitisse ao público em geral explorar o mundo da informática.

Equipado com um processador Zilog Z80A de 3,5 MHz, e disponível em versões com 16 KB ou 48 KB de memória RAM, o ZX Spectrum destacava-se pelo seu baixo custo e pela capacidade de exibir gráficos a cores, algo raro na época.

A caraterística mais icónica do ZX Spectrum era o seu teclado em borracha, compacto e com um layout incomum, que continha comandos BASIC pré-programados para facilitar a programação.

O uso de uma fita cassete para armazenar e carregar programas era outra inovação que permitia aos utilizadores gravar os seus próprios jogos e aplicações, tornando o ZX Spectrum numa plataforma muito versátil.

Ascensão e queda

O ZX Spectrum rapidamente se tornou num fenómeno cultural, especialmente entre os jovens. A sua acessibilidade e a vasta biblioteca de jogos ajudaram a criar uma geração de programadores autodidatas, muitos dos quais seguiram carreiras na indústria dos videojogos e da tecnologia.

No Reino Unido, o ZX Spectrum vendeu mais de 5 milhões de unidades, e em Portugal, tal como noutros países, teve uma influência duradoura, com muitas escolas e instituições de ensino a adotá-lo como ferramenta educativa.

No entanto, mesmo com o estrondoso sucesso do seu computador, prejuízos acumulados e projetos pouco conseguidos (como o C5, um pequeno carro movido a eletricidade), obrigaram Sir Clive Sinclair a vender a linha de computadores ZX Spectrum à Amstrad, que ainda lançou vários modelos do 128k.

Apesar de a produção ter cessado definitivamente em 1992, o ZX Spectrum deixou um legado indelével. O seu impacto vai além da nostalgia. Foi uma força motriz na democratização da informática.

Hoje, o ZX Spectrum é lembrado como um símbolo de inovação, educação e criatividade, e continua a ser celebrado por colecionadores e entusiastas em todo o mundo.