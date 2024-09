Conheça o elétrico com uma blindagem de nível militar que custa cerca de meio milhão

O U.S. Armor Group fortificou o Lucid Air Sapphire, uma berlina elétrica de alto desempenho, com uma blindagem de nível militar. Tem aí meio milhão de euros a mais?

Lucid Air Sapphire: o melhor elétrico da atualidade?

O Lucid Air Sapphire é um dos modelos mais poderosos e luxuosos da marca Lucid Motors, fabricante americana de veículos elétricos de alto desempenho. A versão Sapphire foi lançada como uma edição especial de desempenho extremo do Lucid Air, que já é conhecido por suas inovações tecnológicas, autonomia e design futurista.

Este elétrico está equipado com três motores elétricos (um na frente e dois na traseira), que entregam uma potência combinada de aproximadamente 1.234 cavalos de potência ou mais. Isto permite entregar uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos (1,89 segundos), e a velocidade máxima ultrapassa 320 km/h.

O carro está carregado de tecnologia de ponta. Desde o seu inovador controlo de binário, que melhora a tração, a manobrabilidade e o desempenho em curvas, até ao seu sistema de carregamento rápido que pode carregar centenas de quilómetros de autonomia em poucos minutos. Por falar em autonomia, a versão Sapphire tem cerca de 800 km.

Versão blindada é um colosso

A U.S. Armor Group é uma empresa norte-americana especializada na fabricação de equipamentos de proteção balística. Numa das suas mais recentes obras, a empresa tornou um Lucid Air Sapphire totalmente blindado.

Esta versão oferece revestimento à prova de bala, Wi-Fi impenetrável e deteção opcional de gás venenoso, satisfazendo as exigências dos condutores mais preocupados com a segurança.

O Air Sapphire apresenta um design elegante, comodidades de luxo e um desempenho excecional, como referido acima.

As melhorias do U.S. Armor Group incluem uma blindagem composta que é dez vezes mais forte do que o aço balístico e janelas laminadas transparentes capazes de resistir a um tiro de magnum .44. Apesar da proteção adicional, o Air Sapphire blindado mantém uma velocidade máxima de mais de 322 km/h, com um impacto mínimo no seu peso (cerca de 175 quilos).

No interior, o Air Sapphire blindado dispõe de tecnologia de segurança avançada, como sistemas de deteção de ameaças, um sistema de segurança de um só toque e Wi-Fi impenetrável para proteger os dados pessoais. É um "anti-hackers" no capítulo tecnológico.

O Air Sapphire blindado está disponível para compra por 475.000 dólares (cerca 430 mil euros). Isto é, há um incremento de 226 mil dólares face ao modelo standard.

Outras opções de personalização incluem puxadores de portas elétricos, deteção de gás venenoso, portas de armas ocultas e uma blindagem ainda mais forte, capaz de parar granadas e explosivos.