HONOR anuncia o futuro da IA com o Magic V3 e outros dispositivos inovadores na IFA 2024

Com uma presença cada vez mais forte no mercado, a HONOR está a renovar a sua oferta para cobrir a maior área em ternos de produtos. Sabendo bem o que os consumidores querem, a marca revelou agora na IFA 2024 os seus novos produtos: o HONOR Magic V3, o HONOR MagicBook Art 14 e o HONOR MagicPad 2.

A HONOR acaba de revelar na IFA 2024 as suas mais recentes inovações em IA e novos dispositivos que prometem revolucionar a experiência do utilizador. A empresa destacou a sua parceria com a Google Cloud para integrar recursos de IA de ponta nos seus produtos.

HONOR Magic V3: O smartphone dobrável mais fino do mundo

O HONOR Magic V3 redefine o conceito de smartphones dobráveis, sendo o mais fino do mundo, com apenas 9,2 mm de espessura quando dobrado. Com um design elegante e durável, o dispositivo oferece uma experiência visual imersiva com ecrãs internos e externos de alta qualidade.

A bateria de longa duração e o sistema de câmara avançado garantem um desempenho excepcional. As características de IA, como o Magic Portal e o HONOR AI Motion Sensing, elevam a experiência do utilizador a um novo patamar.

HONOR MagicBook Art 14: Produtividade potencializada com IA

O HONOR MagicBook Art 14 é um portátil ultrafino e leve, com apenas 1 kg, que combina um design sofisticado com capacidades de IA para a máxima produtividade. O ecrã tátil de 14,6 polegadas proporciona uma experiência visual impressionante.

Já o áudio espacial presente proporciona uma imersão sonora. A integração com o Microsoft Copilot e o OS Turbo 3.0 garantem uma eficiência e um desempenho melhorados.

HONOR MagicPad 2: Entretenimento e produtividade em perfeita harmonia

O HONOR MagicPad 2 é um tablet ultrafino e leve, com um ecrã de 13,2 polegadas e uma taxa de atualização de 144Hz, ideal para entretenimento e produtividade. Com certificação IMAX Enhanced e áudio espacial HONOR, oferece uma experiência audiovisual imersiva.

A bateria de longa duração e o carregamento rápido garantem uma utilização prolongada. O MagicOS 8.0 com IA e o Magic Portal facilitam a realização de tarefas, enquanto as ferramentas de escritório com IA aumentam a produtividade.

HONOR Watch 5: Leveza e características avançadas

O HONOR Watch 5 combina um design elegante com funcionalidades avançadas de monitorização de saúde e fitness. Com uma bateria de longa duração e um GPS preciso, é o companheiro ideal para um estilo de vida ativo.

Disponibilidade e preços

HONOR Magic V3: disponível em verde e preto por 1.999,90€. Pré-venda até 19 de setembro com ofertas especiais. Lançamento a 20 de setembro.

HONOR MagicPad 2: pvp de 599,90€ com capa, carregador de 66W e HONOR Magic Pen.

HONOR Watch 5: pvp de 149,90€. Disponível a partir de 15 de outubro.

A HONOR reafirma o seu compromisso com a inovação, oferecendo dispositivos inteligentes que combinam um design premium, capacidades de IA e um desempenho excecional para satisfazer as necessidades dos utilizadores mais exigentes.