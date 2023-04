E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos nota da ideia que a Sony patenteou par ao seu futuro comando da PS, do lançamento da nova gráfica Nvidia GeForce RTX 4070, analisámos a Ebike Gogobest GF600, a mesa digitalizadora XPPen Artist 13, e muito mais.

Continuamos a apostar que não somos os únicos no Universo. Com tantos planetas, tem de haver vida extraterrestre algures por aí, dizem! Apesar das muitas tentativas de encontrar essa vida terem saído frustradas, a tecnologia e os métodos estão mais avançados. Foi graças a essa evolução que se descobriu um planeta infernal a 12 anos-luz da Terra que pode ser a chave para encontrar vida alienígena.

Não há dúvida de que a China é um dos países mais fortes do mundo em vários setores, especialmente no tecnológico. E mesmo com as pesadas sanções impostas pelos EUA, o país asiático continua a tentar arranjar alternativas para manter a sua atividade. Nesse sentido, a empresa chinesa Loongson apresentou agora o seu processador 3D5000, um chip com 32 núcleos dedicado aos servidores.

As plantas parecem silenciosas e, desde sempre, acreditamos que apenas se expressam visualmente. Contudo, um novo estudo concluiu que a natureza vegetal não é tão silenciosa como parece, pois as plantas emitem sons ultrassónicos.

Receosa de perder jogos populares como Call of Duty nas suas plataformas, a Sony parece estar empenhada em continuar a apostar em produtos diferenciados. Nesse sentido, as notícias recentes mostram que a empresa japonesa registou a patente do primeiro comando que muda de forma e de temperatura consoante o jogo.

Seja para artistas, para professores ou para designers, as mesas digitalizadoras surgem como uma vantagem de suporte ao trabalho. Muitas soluções são apenas a mesa e o que é escrito surge espelhado no computador onde está ligado, mas a XPPen Artist 13 (2ª Geração), tal como o nome indica, traz um ecrã IPS FullHD de 13,3", o que aumenta a sua versatilidade. Venha saber mais.

O HP ZBook Studio G9 é um computador portátil que a HP chama de workstation, ou estação de trabalho, numa tradução direta, sendo portanto direcionado para um público que necessita de desempenho profissional. Será que cumpre com as exigências?

Ir à descoberta da natureza é algo que faz bem ao corpo e à mente. Para os que gostam de o fazer de bicicleta, mas que não arriscam alguns percursos por serem mais exigentes, ou se simplesmente gostavam de desfrutar mais e cansar menos, uma Ebike como a Gogobest GF600 preenche muito bem essa necessidade. Conheça tudo o que esta grande bicicleta oferece.

Este elétrico Zeekr X já obrigou a Tesla a baixar o preço para conseguir ser atrativa no mercado chinês. Já havíamos falado desta marca propriedade da Geely, que detém também a Volvo e a Polestar. Depois de espalhar as brasas no gigante mercado asiático, o SUV foi lançado com um preço a começar nos 189.800 yuan. O mercado ficou claramente num reboliço. Venha conhecer aquele que pode ser o seu próximo carro.

Depois de muitos rumores, leaks e notícias divulgadas por fontes não oficiais, finalmente a Nvidia lançou a sua tão esperada placa gráfica GeForce RTX 4070 dedicada ao segmento intermédio de GPUs gaming. Vamos então conhecer e confirmar quais as características deste equipamento, assim como a disponibilidade e o preço.

Elon Musk tem estado muito atento à inteligência artificial e ao que esta poderá trazer no futuro imediato. As suas opiniões menos positivas têm-se feito ouvir, mostrando bem como é contra. Curiosamente, agora surgiu a informação que registou a XAI, a sua empresa dedicada à inteligência artificial.

Os dispositivos vestíveis já são parte do corpo de muita gente. Agora, e para responder aos novos desafios, um grupo de cientistas conseguiu criar uma pilha comestível.