Planeta infernal pode ser a chave para encontrar vida alienígena

Continuamos a apostar que não somos os únicos no Universo. Com tantos planetas, tem de haver vida extraterrestre algures por aí, dizem! Apesar das muitas tentativas de encontrar essa vida terem saído frustradas, a tecnologia e os métodos estão mais avançados. Foi graças a essa evolução que se descobriu um planeta infernal a 12 anos-luz da Terra que pode ser a chave para encontrar vida alienígena.

Detetar a temperatura nos planeta e o seu campo magnético pode ser a chave

O planeta em questão é um pequeno mundo rochoso conhecido como YZ Ceti b que dizem ter um campo magnético, atmosfera e tamanho similar ao da Terra. Este planeta orbita uma pequena estrela, YZ Ceti, completando cada rotação em dois dias. Esta rapidez significa que o planeta está muito próximo da sua estrela, tornando a sua superfície escaldante.

Apesar das temperaturas extremas na superfície, os cientistas dizem que pode ser a chave para encontrar vida alienígena no nosso universo com mais facilidade. Isso porque os investigadores, num artigo publicado na Nature Astronomy, dizem acreditar que YZ Ceti b poderá ter o seu próprio campo magnético – semelhante ao campo magnético da Terra que nos protege da radiação solar.

Infelizmente, provar a existência do campo magnético em torno de YZ Ceti b é um pouco mais complexo do que apenas observá-lo através de um telescópio. Mas, com base em sinais de rádio criados pelo planeta e a sua estrela, os cientistas dizem que é muito provável que YZ Ceti b esteja protegido por um campo magnético.

James Webb persegue os sinais de vida alienígena

Os astrónomos melhoraram recentemente a forma como procuramos planetas habitáveis ​​medindo a temperatura dos exoplanetas recorrendo ao James Webb.

Embora isso não torne o planeta mais habitável do que já é - a superfície de YZ Ceti b atinge temperaturas de 200 graus Celsius - pode tornar mais fácil para os cientistas encontrar planetas capazes de suportar vida alienígena no nosso universo massivo.

Claro que existem alguns obstáculos que terão de ultrapassar, entre eles o facto de os planetas dentro da zona habitável da sua estrela não estarem suficientemente próximos para gerar o tipo de sinais de rádio que os cientistas captaram aqui. Isso significa que não podemos usar o mesmo processo para encontrar planetas semelhantes com campos magnéticos.

Mas isso dá-nos mais informação para construir e ajudar a solidificar algumas coisas para as quais os cientistas já se podem ter inclinado. E, se YZ Ceti b provar que tem um campo magnético, isso pode significar que mundos rochosos semelhantes também os têm. Isto, por sua vez, poderia facilitar aos cientistas encontrar provas de vida extraterrestre.