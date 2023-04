O que é uma coleção de NFT? Descubra quais as 5 principais

Apesar das transações de NFT terem caído bastante por volta de 2021, e muitos terem dito que era o seu fim, a tecnologia não desapareceu, e milhões de dólares em coleções são negociados diariamente. Mas sabe o que são estas coleções? E quais as 5 principais?

O que é uma coleção de NFT?

Os NFT, non-fungible tokens, são bens digitais únicos que são indivisíveis, verificáveis numa blockchain, e não podem ser duplicados ou falsificados. As coleções de NFT são emitidas e vendidas em formas digitais como imagens, vídeos, músicas, tweets, entre outras. Estes tokens são armazenados individualmente numa blockchain e cada arte digital única tem metadados que contêm o nome do artista, data de criação, título, e outras informações relevantes.

Desde gorilas pixelizados a lobos com um aspeto engraçado, o valor de uma coleção de NFT depende da raridade da arte e da popularidade e criatividade do artista. Além disso, o preço de um token aumenta à medida que mais pessoas querem comprar outros dentro da coleção.

Estes NFT podem ser comprados usando criptomoedas, e vendidos no mercado aberto. Existem vários mercados que permitem a sua compra e venda, e tal como os ativos normais, o seu valor segue a regra da oferta e da procura. Os principais exemplos de mercados onde se podem comprar estas coleções são o OpenSea, Rarible, e Nifty Gateway. O OpenSea é o maior e mais popular mercado de NFT.

Então, se quer entrar na indústria dos NFT, aqui estão as 5 principais coleções que deve conhecer:

1. Bored Ape Yacht Club

Popularmente conhecido como BAYC, este projeto da Yuga Labs foi lançado como uma simples coleção de NFT antes de explodir para uma comunidade de 10.000 desenhos animados de macacos.

Para sublinhar ainda mais o quanto cresceram, em Abril de 2021, no lançamento do BAYC, cada Bored Ape custava 190 dólares. Em Março de 2023, rondam os 80 mil dólares.

Os BAYC são, na sua maioria, macacos com expressões esquisitas. Cada imagem é única, algumas mais raras do que outras, tornando estas últimas mais caras. Celebridades como Eminem, Jimmy Fallon, Paris Hilton, e Neymar compraram um NFT desta coleção.

2. CryptoPunks - NFT pixelizados

Compreendendo 10 mil tokens pixelizados únicos, a CryptoPunks está entre as mais antigas coleções de NFT. Foi criada pelos canadianos Matt Hall e John Watkinson. Quando a coleção foi lançada, em Junho de 2017, os CryptoPunks eram quase gratuitos para qualquer pessoa com uma carteira Ethereum. Em Março de 2023, os NFT da CryptoPunk são vendidos por mais de 110 mil dólares.

Os "punks" são imagens pixelizadas de personagens masculinos e femininos, mas existem outras formas de vida não tão humanas, como zombies, macacos, e extraterrestres.

Os NFT nesta coleção atraíram compras impressionantes, com o punk mais caro alguma vez vendido a valer 23,58 milhões de dólares.

3. Azuki

A Chiru Labs lançou, a 12 de Janeiro de 2022, a Azuki, com Zagabond como fundador do projeto. Embora não tão cara como algumas coleções pioneiras, a popularidade da Azuki é quase inigualável.

Os criadores colocaram à venda 8.700 colecionáveis após o lançamento e esgotaram em quatro minutos. Além disso, os "Golden Skateboard" da Azuki detêm o recorde dos skateboards mais caros da história - digitais e físicos. Os nove NFT conseguiram 2,5 milhões de dólares.

A compra de um Azuki dá-lhe acesso ao "The Garden", uma comunidade de donos de NFT da Azuki, eventos ao vivo, e colaborações exclusivas de streetwear.

4. MoonBirds

A coleção Moonbirds foi lançada a 16 de Abril de 2022 pela PROOF, uma comunidade privada de donos influentes de NFT. Os MoonBirds foram lançados a 2,5 ETH cada, com 5% de royalties em vendas secundárias pagas aos criadores. Uma semana após o lançamento, o preço subiu para cerca de 36 ETH.

A Moonbirds bateu muitos recordes na sua primeira semana após o lançamento. Gerou 191 milhões de dólares em volume de comércio nessa mesma semana, e ultrapassou os valores da Clone X e da Azuki, que tinham 120 e 122 milhões de dólares, respetivamente.

Ao contrário da Azuki, que levou duas semanas a atingir um volume de comércio de 122 milhões de dólares, a Moonbirds bateu o recorde em poucas horas.

5. Mutant Ape Yacht Club - NFT "transformados"

A BAYC lançou a Mutant Ape Yacht Club (MAYC) que conta com 20 mil "artes", o dobro do que a BAYC tem na sua coleção. A Yuga Labs criou a coleção MAYC a 28 de Agosto de 2021. Foram vendidos 10 mil NFT da MAYC, enquanto que os restantes foram aleatoriamente vendidos aos proprietários de BAYC.

A venda pública foi uma queda enorme, uma vez que não foi anunciada uma hora precisa de lançamento. No entanto, muitos acreditam que o segredo em torno do lançamento contribuiu para o seu sucesso, com os 10 mil NFT vendidos a atingir os 96 milhões de dólares.

Após um preço de lançamento inicial de 3 ETH, a MAYC atingiu um máximo histórico de 132 mil dólares por volta de Abril de 2022. Há duas maneiras de se tornar membro da comunidade MAYC. Pode comprar diretamente um NFT ou comprar um Bored Ape e injetá-lo com um soro, transformando-o num mutante.

Um Mutant Ape é uma versão editada de um Bored Ape que mantém algumas das suas características originais. Quanto ao soro, é um tubo digital injetado nos macacos, convertendo-os em mutantes. A compra de um soro e a mutação de um Bored Ape não o faz perder o seu NFT. Em vez disso, será dono de um Bored Ape e de um Mutant Ape.

