Análise: Ebike Gogobest GF600 – os mesmos trilhos mas muito menos cansaço

Ir à descoberta da natureza é algo que faz bem ao corpo e à mente. Para os que gostam de o fazer de bicicleta, mas que não arriscam alguns percursos por serem mais exigentes, ou se simplesmente gostavam de desfrutar mais e cansar menos, uma Ebike como a Gogobest GF600 preenche muito bem essa necessidade. Conheça tudo o que esta grande bicicleta oferece.

A popularização das Ebikes leva a que, de forma natural, haja mais concorrência, e consequentemente mais opções para os utilizadores. Já podemos dizer que, atualmente, há Ebikes para todos os gostos, a pensar em diversas finalidades.

Se muitos procuram substituir o seu meio de transporte diário para o trabalho, com vista à poupança ou à rapidez de deslocação, outros preferem passear ao ar livre sem terem de se cansar. Mas há passeios para todos os gostos, e a Ebike adequada ao propósito fará a diferença consoante a sua preferência.

Desta vez, a Gogobest GF600 chega-nos como uma opção para a montanha e trilhos longos em terra ou neve. Os pneus largos ajudam à estabilidade em terreno irregular, capazes de absorver parte dessas irregularidades. É muito agradável de conduzir, tem mudanças altas, travões de disco, e muito mais.

Características

A Gogobest GF600 é uma Ebike elétrica em liga de alumínio, com roda de 26" e grossura de 4". Tem uma bateria 13Ah a 48V, demorando cerca de 5 a 6 horas a carregar na totalidade. O motor tem uma potência de 1000W e, de acordo com fabricante consegue uma autonomia de até 100km.

Tem apoio ao pedal em várias velocidades, incluindo a de 25 km/h, que cumpre estritamente o limite legal na via pública. Mas é possível ir mais além, e se se quiser divertir-se um pouco mais, conseguirá chegar aos 42 km/h em terreno plano (só com a força do motor), capaz de apoiar até aos 50 km/h... isto fora da via pública, claro. Para condução, o utilizador tem à sua disposição o modo híbrido (apoiado pelo motor enquanto pedala) com 5 níveis, o modo normal (só pedal) e o modo 100% elétrico. Tem ainda um sistema de transmissão Shimano de 7 velocidades.

Ao centro do guiador, está disponível um ecrã onde poderá ter acesso a informações como nível de carga da bateria, velocidade instantânea, quilómetros percorridos, indicador de faróis ligados e modo de apoio elétrico selecionado. Com a ajuda de um pequeno seletor, de 3 botões, poderá fazer a navegação por todas as opções disponíveis.

A forqueta é amortecida, com possibilidade de bloqueio e ajuste de força. Os travões são de disco, acionados por espia. O selim, como habitual, é ajustável em altura, e o guiador é ajustável em rotação.

A Ebike pesa cerca de 28kg com bateria, sendo que pode facilmente remover a bateria e pedalar com 4 kg a menos. Suporta um peso de até 200kg e tem um grau de proteção água e poeiras IP54.

Em termos de montagem para a primeira utilização, resumidamente, é necessário colocar o selim, colocar a roda da frente, rodar e apertar o guiador e colocar os pedais. Demora mais tempo a tirar abraçadeiras e esponjas de proteção do que propriamente a montar a bicicleta. Como acessórios, traz chave de boca/luneta 15 para os pedais, um conjunto de chaves Allen, bomba de ar, cadeado e carregador.

Um design imponente

Os pneus "gordos" chamam a atenção, é inevitável. Pelo menos por cá, não tenho memória de ter visto uma bicicleta com pneus desta grossura, pelo que numa roda de 26" a altura total da roda fica semelhante a uma roda 28" de pneu dito normal.

Depois, a altura do quadro também é elevada. No meu caso, que meço 1,74m, quando em cima de bicicleta sob o quadro junto ao selim, embora consiga estar de pé de forma estável, não consigo colocar os 2 calcanhares no chão. A partir daí e olhando em direção ao guiador, o quadro vai sempre a subir, pelo que dá para ter uma ideia da altura a que fica o guiador.

Como já referido, estes penus ajudam a tornar a condução mais agradável e permite circular com maior segurança em pisos mais desafiantes, como é o caso da neve, terra ou areia.

A bateria é removível, bastando destrancar com a chave. Pode assim ser carregada convenientemente no interior de casa, sem a necessidade de levar a bicicleta para junto de uma tomada.

A forqueta é interessante, com robustez QB, e agarrado a ela encontra-se o farol com 2 LEDs, com uma projeção de luz mais que suficiente para condução à noite. Note-se que não está incluído nenhum sinal luminoso para a retaguarda, apenas os pedais servirão de refletor.

Por fim, os guarda-lamas não destoam nesta Ebike, mas podem ser facilmente removidos se for essa a vontade. Está também disponível um suporte traseiro para pequenas cargas, vendido separadamente.

Modo de funcionamento do sistema elétrico

A alimentação na Ebike é controlada pelo interruptor existente na bateria. Assim que é ligado, basta um toque longo no botão Power e o sistema arranca, com indicação de estado no ecrã. Arranca sempre em modo de apoio 1, pronto para começar a empurrar o utilizador durante a pedalada. Como já referido, tem 5 modos de apoio, cada um com um limite diferente de velocidade:

Modo 1 : 18 km/h

: 18 km/h Modo 2 : 25 km/h

: 25 km/h Modo 3 : 32 km/h

: 32 km/h Modo 4 : 42 km/h

: 42 km/h Modo 5: 49 km/h

Por questões de segurança, cada uma das manetes de travão tem um sensor, que desativa imediatamente o motor no caso de travagem, mesmo que muito ligeira.

Depois, o modo 0, tem ação apenas com o acelerador. O comportamento é bom, progressivo, com vários níveis de aceleração, dando uma sensação agradável na condução. Segundo o código da estrada, não é legal a existência de um acelerador numa bicicleta elétrica para circulação na via pública, mas pode ser removido com facilidade se o utilizador assim o entender.

Tem também disponível o modo caminhada, onde o motor funciona a uma velocidade constante baixa e configurável, útil para andar a pé com a bicicleta pela mão.

Veredicto

A Ebike Gogobest GF600 é uma bicicleta completa, onde o design é o que mais se destaca. Os "fat tires" ajudam à estabilidade e segurança, e não parece comprometerem a capacidade elétrica da bicicleta.

A interface de utilização é simples e intuitiva. Os travões de disco travam bem e as mudanças, como referido, são altas, onde na 7ª velocidade é possível acompanhar os 50 km/h sem grande dificuldade.

Relativamente ao desempenho em modo puramente elétrico, nota-se que este não é foi considerado o modo mais importante. E digo isto porque, numa subida relativamente acentuada, e mesmo considerando que o motor tem uma potência de 1000W, não é possível fazer essa subida sem dar uma ajuda com os pedais. Também aqui, a desmultiplicação do motor, para que consiga dar um apoio até aos 50 km/h, não tem binário suficiente para uma subida acentuada. Reforça-se a ideia do propósito do motor, que serve principalmente para apoio ao pedal.

Quanto à autonomia, é algo sempre difícil de avaliar. O fabricante anuncia 110 km, mas no meu caso, que usei maioritariamente o apoio elétrico, consegui cerca de 80 km. Parece-me completamente possível que, numa utilização onde prevaleça mais o pedal, consiga os 110 km ou até mais. Só depende do utilizador.

Preço e disponibilidade

A Ebike Gogobest GF600 está disponível em promoção, na cor verde, amarelo ou cinzento, por um preço de 1234,99€ (IVA incluído), utilizando o código F7WQ68 para um desconto de 5%. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Poderá encontrar outras promoções a decorrer atualmente na Gogobest, na página Weekly Deals.

Gogobest GF600

O Pplware agradece à Gogobest a cedência da Ebike Gogobest GF600 para análise.