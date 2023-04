O Apple ID é um dos pontos centrais do ecossistema da Apple. Este identificador é também a chave de acesso a todos os serviços da empresa e está, por isso, sempre bem guardado e protegidos. Queixas recentes, que se acumulam nas últimas horas, mostram que a password do Apple ID está constantemente a ser pedida. Os estão a perder a paciência.

O último mês têm-se mostrado complicado para os serviços da Apple e para os seus utilizadores. Os problemas e as queixas associadas têm crescido, sempre com prejuízo para quem quer explorar este ecossistema ao máximo, associado a todas as questões nos equipamentos que deles dependem.

A mais recente falha parece estar a acontecer agora, há algumas horas, com muitas queixas dos utilizadores dos serviços Apple a acumularem-se. Falamos do Apple ID e da sua password, que está constantemente a ser pedida, de forma aleatória e sem qualquer razão para que tal aconteça.

Do que é relatado, e tem surgido em muitas redes sociais, muitos Apple ID que estavam a funcionar sem qualquer problema, passaram a pedir constantemente a password. Esta, mesmo estando correta e sendo aceite, acaba depois por voltar a ser pedida, vezes sem conta.

Ainda que inicialmente se julgasse estar apenas limitada a alguns serviços, sabe-se agora estar presente em todos, mesmo na Apple TV, onde é agora impossível ver conteúdos. Muitos utilizadores optaram por fazer logout no Apple ID e estão agora fora dos seus equipamentos.

So why does my Apple ID randomly ask me to enter my password I don’t think that’s normal.