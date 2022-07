5 apps para explorar a natureza… e o universo em família

As aplicações móveis têm um papel fundamental na vida de cada um de nós e nas mais variadas áreas. Seja para comunicar com a família, para trabalhar, no momento de ir às compras, para jogar ou para ver uma série... As crianças vêm no smartphone e no tablet também um bom aliado para passar o tempo, ainda mais em tempo de férias. Então, porque não usar as apps em família para descobrir o que nos rodeia na natureza?

Descubra cinco apps para Android e iOS para que as férias em família tenham a tecnologia como aliada, sem que o mundo à sua volta fique esquecido.

Picture Insect - Insetos ID

Estamos rodeados de insetos, mas pouco sabemos sobre eles. Em muitos casos existem mitos que podem ser quebrados com o conhecimento. A primeira app para explorar o mundo que o rodeia com a família é a Picture Insect - Insetos ID.

A app identifica aranhas, borboletas, e insetos em geral. Tem uma interface fácil de usar e tudo o que precisa de fazer é tirar uma foto do inseto que deseja identificar. Em seguida é mostrada uma grande variedade de informações sobre ele.

NatureID - Identificar plantas

Para explorar a natureza não é necessário ir para o meio da floresta. O jardim de casa, o parque do lugar onde vive ou o simples passeio pela rua, estão repletos de plantas, flores, ervas daninhas... e tudo pode ser explorado com esta app.

Além disso, para quem quer criar e cuidar de plantas, esta app traz dica essenciais, principalmente para quem não entende nada do assunto.

ShroomID - Identify Mushrooms!

O universo dos cogumelos tem tanto de encantador, como de perigoso. Em qualquer jardim rebentam pequenas colónias de cogumelos e existem nas nossas florestas inúmeras espécies que podem ser consumidas. No entanto, existem também muitas outras que podem ser mortais e das quais se deve ficar longe.

Apesar de estar disponível em inglês (o que também poderá ser mais uma oportunidade para desenvolver um segundo idioma), a ShroomID - Identify Mushrooms! vai ajudar a identificar espécies de cogumelos por todo o mundo, indicar se são ou não venenosos, quais os territórios onde podem ser encontradas e até a época do ano em que mais se desenvolvem.

Homepage: Identification Labs

Preço: Gratuito

Pontuação: não disponível

Satellite Tracker by Star Walk

Estamos cada vez mais com os olhos postos no céu, mas hoje as constelações confundem-se com os satélites artificiais que a humanidade continua a enviar desenfreadamente para o espaço.

A app Satellite Tracker by Star Walk vai ser uma ajuda para desvendar todos os mistérios que a noite revela.

Stellarium - Mapa de Estrelas

A opção anterior é mais direcionada para os satélites e a Stellarium - Mapa de Estrelas é mais para as estrelas e planetas, ainda que também possam ser explorados os satélites através dela.

Basta apontar o smartphone para o céu e entender melhor aquilo que está a ver, desvendando cada pontinho brilhante no céu. Mas há muita mais informação para explorar.