5 apps gratuitas para ouvir música da mais comercial à mais alternativa

Falar em apps de música é quase sinónimo de Spotify ou Apple Music. No entanto, há muitos outros serviços capazes de oferecer boa música, com opções para quem gosta de sons mais alternativos.

Damos-lhe assim a conhecer 5 apps para ouvir a sua música em qualquer lugar.

Audiomack

O Audiomack é uma app ideal para quem procura as grandes novidades musicais e seguir as tendências do mercado.

Além da reprodução com procura por categorias e estilos musicais, ainda permite fazer download, para ouvir offline. Esta funcionalidade é ideal para criar playlists para as festas de verão que aí vêm.

Mubert

Mubert poderá ser a opção ideal para quem gosta de música eletrónica. Com vários géneros disponíveis, adapta-se a diferentes ambientes, momentos e estados de espírito. Segundo os programadores a Mubert usa tecnologia patenteada de inteligência artificial e um banco de dados de samples contribuídos por seus utilizadores para gerar as músicas e adaptar-se às suas preferências.

Radio Garden

Radio Garden é igualmente uma app bastante interessante uma vez que o utilizador terá um mapa para explorar o mundo e as suas rádios. Basta "rodar" o globo, parar sobre uma rádio e ficar a ouvir.

A aplicação também é gratuita, mas poderá eliminar a publicidade através do pagamento da versão premium que custa 2,49 €.

Simple Radio

Tal como o nome indica, esta é uma app de rádio "simples". Existe uma lista de rádios e uma pesquisa para encontrar a rádio que procura pelo mundo, um estilo de música ou uma rádio de uma cidade específica.

A app é gratuita e para remover publicidade poderá fazer upgrade da aplicação por 3,39€. Esta versão paga oferece ainda um temporizador para desligar automaticamente, ao fim de um determinado período.

Radio Paradise

Esta app é descrita como uma mistura única de estilos e géneros de música, cuidadosamente selecionados e mixado por pessoas reais.

Além disso, inclui um slideshow de fotos temáticas que se interliga com o som que está a ser reproduzido.