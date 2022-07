Sem dúvida, esta é a última oportunidade de obter uma VPN durante 5 anos por 54€, garantindo assim uma navegação tão anónima quanto segura com o serviço de VPN da Ivacy VPN.

Na verdade, promoções destas a 5 anos não caiem do céu todos os dias e, com as melhores crescentes que marca tem vindo a implementar, mais que vale a pena aproveitar!

Mas, porque devo optar pela Ivacy VPN, em 2022?

Sem dúvida, a Ivacy VPN pode figurar como uma das melhores VPN de mercado, em 2022.

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa e os protocolos de seguranças nas comunicações são tidos muito em conta.

Última oportunidade de obter uma VPN durante 5 anos por 54€! Só mesmo a Ivacy VPN

Primordialmente, vamos conhecer o novo melhor plano a 5 anos da Ivacy VPN, alguma vez lançado pela marca. São poucas as VPN de qualidade que permitem um preço nesta relação de preço/qualidade.