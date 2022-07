Nvidia GeForce RTX 4090 será até 90% mais rápida que a RTX 3090

Enquanto a Nvidia não revela muitos mais detalhes sobre a sua próxima geração de placas gráficas, contamos com as informações vindas das várias fontes da indústria que normalmente acertam ou não ficam muito longe da realidade.

Como tal, as mais recentes informações indicam que o modelo topo de gama GeForce RTX 4090 da próxima linha será até 90% mais rápido do que a atual RTX 3090.

GeForce RTX 4090 será 90% mais rápida do que a RTX 3090

Continuam a chegar alguns detalhes sobre a próxima gama de placas gráficas da Nvidia e, desta vez, os dados recaem sobre o possível desempenho do modelo topo de gama GeForce RTX 4090. As informações reveladas são referentes os testes de desempenho obtidos na plataforma de benchmark 3DMark Time Spy Extreme. E de acordo com os dados, a poderosa GPU deverá alcançar 19.000 pontos sem qualquer problema.

Ora, com este resultado, podemos deduzir que a placa gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 vai facilmente conseguir ser até 90% mais rápida do que a sua antecessora, a GeForce RTX 3090 e até 70% mais rápida do que o atual modelo topo de gama da fabricante, a GeForce RTX 3090 Ti.

Estas informações foram reveladas nesta segunda-feira (18) através da conta oficial no Twitter do popular leaker kopite7kimi.

A confirmarem-se, estes valores são então impressionantes e representam uma melhoria significativa ao nível de desempenho das placas gráficas. Mas, claro está, para já estes dados vêm de fontes da indústria que, embora seja confiáveis, só saberemos a realidade assim que a Nvidia divulgar mais detalhes de forma oficial.

Daquilo que já se sabe, a GeForce RTX 4090 contará com o chip gráfico GA102-300 com 16.384 núcleos CUDA. Outros rumores indicam que este modelo poderá conseguir alcançar uma frequência de 2.750 MHz.

Resta-nos então aguardar até que a fabricante norte-americana, líder do segmento das GPUs, revele oficialmente todos os detalhes deste e de outros modelos que compõem a nova linha GeForce RTX 40.