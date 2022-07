Simplex 2022: Vêm aí os Exames de Saúde Digitalizados

O SIMPLEX é o programa emblemático da política de modernização administrativa em Portugal. Integra medidas de simplificação, modernização e inovação, consagrando o digital como regra de atuação enquanto forma de melhorar a qualidade dos serviços públicos, centradas em eventos de vida relevantes para as pessoas e das empresas.

O Simplex 2022 tem 48 medidas, entre elas os Exames de Saúde Digitalizados, disse hoje o secretário de Estado da Digitalização. Mas há mais!

Simplex 2022: 48 novas medidas "emblemáticas"

Entre as medidas "emblemáticas" do Simplex 2022 está, por exemplo, o "ter acesso aos exames de saúde digitalizados", possibilitado "pela desmaterialização de todas as requisições de meios complementares de diagnóstico e terapêutica e que permite às pessoas ter na sua aplicação app SNS24 acesso aos resultados dos exames", apontou Mário Campolargo, secretário de Estado da Digitalização.

Outra medida destacada por Mário Campolargo e que terá um "impacto muito grande é a autenticação biométrica", a qual permite "a ativação dos certificados de assinatura, do Cartão de Cidadão, à ativação da Chave Móvel Digital através de uma biometria o que elimina, em muitos casos, a deslocação aos balcões do Espaço do Cidadão ou das Lojas do Cidadão". A Autenticação Biométrica tem como prazo de conclusão o segundo trimestre de 2023.

As 48 medidas anunciadas estão disponíveis no site da AMA - Agência para a Modernização Administrativa, onde podem ser vistas ao detalhe, em que estas tentam aproximar a Administração Pública do cidadão e antecipar algumas das necessidades.

O secretário de Estado sublinhou ainda que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) também "já traz uma contribuição" para que haja alguns serviços mais simples e mais digitalizados, reforçando que "há um esforço da parte deste Governo de criar coerência em todas as medidas Simplex".