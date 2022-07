Crianças e jovens já passam mais tempo no TikTok do que no YouTube, diz estudo

Sempre que vemos um jovem, certamente que este se faz acompanhar pelo seu smartphone. As plataformas sociais são os serviços mais frequentados pelos mais novos, sendo que o YouTube sempre foi um dos preferidos desta faixa etária.

No entanto, de acordo com os dados de um novo estudo, parece que essa realidade está a mudar. Isto porque essa mesma pesquisa concluiu que as crianças e os adolescentes já passam mais tempo na rede social chinesa TikTok do que no TouTube.

Tudo muda menos a lei da mudança, já dizia Heráclito, e no mundo tecnológico essa é uma verdade suprema que se aplica em praticamente todos os segmentos. O que hoje é moda, amanhã poderá deixar de ser; os gadgets que hoje usamos, amanhã poderão tornar-se obsoletos. E o mesmo se passa em relação às plataformas sociais, pois com o aparecimento de novos serviços, aqueles que eram populares até então, poderão passar para segundo plano.

Jovens passam mais tempo no TikTok do que no YouTube

Nos primeiros meses da pandemia da COVID-19, nomeadamente desde junho de 2020, o TikTok começou a superar o YouTube no que respeita ao tempo médio diário em minutos que as pessoas entre os 4 e os 18 anos por lá passavam. Nesse mesmo mês, a rede social chinesa ultrapassou a plataforma de vídeos pela primeira vez, sendo que esse público jovem passava cerca de 82 minutos em média no TikTok e 75 minutos diários no YouTube.

Passados estes anos (sim, parece que a pandemia começou ontem, mas a verdade é que já lá vão dois anos), o TikTok continua a ser rei entre os mais novos. Os detalhes indicam que até ao final de 2021, as crianças e os jovens passavam em média 91 minutos por dia a verem os conteúdos da rede chinesa, comparativamente aos 56 minutos no YouTube.

Estes dados são baseados na utilização feita por crianças e adolescentes nas duas plataformas e foram compilados pelo fabricante de software de controlo parental Qustodio para o canal TechCrunch. A pesquisa envolveu uma análise a 400.000 famílias com conta no servido de monitorização, sendo que os números representam valores reais da utilização das aplicações, e não uma estimativa.

Dados nos EUA, Reino Unido e Espanha

Relativamente a estes três países, o estudo indica que, nos EUA, as crianças e jovens passaram, no ano passado, uma média de 99 minutos por dia no TikTok, contra 61 minutos no YouTube. Já no Reino Unido a rede social chinesa foi usada durante cerca de 102 minutos/dia e a plataforma de vídeos durante 53 minutos. Por sua vez, na Espanha, os jovens usaram o TikTok em média durante 80 minutos diários, comparativamente aos 41 minutos passados no YouTube.

Outros detalhes da pesquisa mostram que, em 2021, os mais novos a nível global passaram em média 56 minutos por dia no YouTube, 47 minutos no Disney Plus, 45 minutos na Netflix, 40 minutos na Amazon Prime, 38 minutos no Hulu e 20 minutos na Twitch.