A Samsung tem nos seus Galaxy S22 o expoente máximo no campo da fotografia. Estes modelos seguem a linha de outras propostas da marca e garantem que as imagens captadas têm qualidade acima da média.

Como nem todos os modelos da marca têm estas capacidades acima da média, a Samsung criou uma app para ajudar os utilizadores. Chama-se Galaxy Enhance-X traz a edição de fotos com AI aos smartphones da marca da Samsung que não pode perder.

Tal como acontece com outras marcas, a Samsung garante aos seus utilizadores o softwasre necessário para retirar o máximo dos seus smartphones. Independente do modelo e da posição no mercado, estes estão equipados com o melhor.

A prova disso é a chegada de mais uma app dedicada a melhorar imagens e fotografias que forem captadas. Chama-se Galaxy Enhance-X e recorre à IA para garantir a melhor edição de fotografias, com um conjunto de ferramentas incorporadas.

Facilmente os utilizadores de smartphones Samsung vão poder corrigir problemas nas fotografias e imagens, com um simples toque de um botão. A lista de opções para corrigir é variada e trata do brilho, nitidez e de outros elementos, que podem causar problemas ao utilizador.

As fotografias podem ainda ser recortadas e ajustadas, com a mesma simplicidade que todos as restantes correção são aplicadas. Há ainda um modo automático que avalia e trata de todos os elementos e cria a melhor imagem para o utilizador. Este recorre, naturalmente, à IA.

O Galaxy Enhance-X está já disponível na Galaxy Store, presente em todos os smartphones da Samsung, e pronto a ser instalado. Todos os que precisarem de uma ajuda adicional, podem encontrar esta app em sites alternativos de confiança para o utilizador.

O Galaxy Enhance-X reúne numa única app as melhores ferramentas para editar fotografias. A Samsung garante ainda uma interface única e simples, que aumenta ainda mais o interesse nesta app e no que esta oferece aos utilizadores.