Gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 pode conseguir alcançar 2.750 MHz

Continuam a chegar com regularidade as informações referentes àquilo que a Nvidia estará a preparar para a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40. E as expetativas já estão bem altas, deixando os potenciais consumidores destes chips ansiosos pela sua chegada.

Mais recentemente, fontes da indústria indicam que o modelo topo de gama, nomeadamente a GeForce RTX 4090, será capaz de alcançar uma frequência de 2.750 MHz.

Depois de se saber que a Nvidia cortou parte da produção das suas placas gráficas da próxima geração, devido às estimativas de que haverá uma queda na venda de PCs, as GeForce RTX 40, mantém-se as revelações de possíveis características e especificações destes novos chips da fabricante norte-americana.

GeForce RTX 4090 pode atingir 2.750 MHz

Novamente é o popular e confiável leaker @kopite7kimi quem avança com novas informações sobre a próxima placa gráfica topo de gama da nova linha GeForce RTX 40. Segundo o que foi revelado, o modelo GeForce RTX 4090 vai chegar com um chip gráfico AD102-300-A1 com 16.348 núcleos CUDA e será capaz de atingir uma frequência base de 2.235 MHz e uma frequência turbo de 2.520 MHz. Mas na publicação do leaker é referido que o máximo conseguido por esta GPU é de 2.750 MHz.

Os detalhes mostram ainda que a placa gráfica flagship contará com 24 GB de memória RAM GDDR6X a 21 Gbps, com uma interface de memória de 384 bits. Já ao nível do TDP, este será de 450W.

O leaker dá também informações sobre a RTX 4080, que deverá chegar com um chip gráfico AD103-300-A1 com 10.240 núcleos CUDA (mais 18% do que a RTX 3080), 16 GB de memória GDDR6 a 21 Gbps e um TDP de 420W. Já a RTX 4070 terá 7.168 núcleos CUDA (mais 21% que a RTX 3070) e contará com 10 GB de memória GDDR6, 160 bits ao nível de interface de memória e um TDP de 300W.

Para já, continuamos a não ter dados concretos e oficiais sobre a data de lançamento desta nova linha de placas gráficas Nvidia, mas estima-se que a GeForce RTX 4090 chegue entre o mês de agosto e setembro deste ano.